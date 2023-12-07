Siyonist İsrail'den Gazze'de yapay zeka ile katliam! Filistin'i test sahası olarak kullanıyorlar
Siyonist İsrail, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Okul, kilise, cami, yerleşim yerleri, mülteci kampları ve hastaneleri hedef alarak savaş suçu işleyen Katil İsrail yönetiminin, Filistin’i yeni silah teknolojilerini denediği bir laboratuvar olarak kullandığı belirtiliyor. İsrail, hem Batı Şeria’nın hem de Doğu Kudüs’ün işgalinde yapay zekâ destekli silahlar kullanıyor.
Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin dört bir yanını kan gölüne çevirmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa'dan birçok ülkenin silah desteği verdiği katil İsrail ordusunun Filistinliler üzerinde yapay zekâ ile katliamlar yaptığına dair yeni kanıtlar ortaya çıkıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Avustralyalı serbest gazeteci ve "Filistin Laboratuvarı" kitabının yazarı Antony Loewenstein, İsrail'in Gazze'de yapay zekâ teknolojisiyle destekli silahları kullanmasını değerlendirdi.
Loewenstein, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik saldırılarında "güvenilir hedefleri hızlı ve doğru şekilde üretmek" için yapay zekayı (AI) kullanmakla övündüğünü belirterek, "İsrail'in bu teknolojiyi kullanarak sivil kayıpları önlediğine dair elimizde hiçbir kanıt yok. 16 binden fazla sivil öldü. Mevcut sivil ölümleri bu iddiayı inandırıcı kılmıyor" dedi.
SONSUZ İŞGAL AMAÇLANIYOR
Loewenstein, İsrail'in yapay zekâ destekli İHA'lar ve hedefleme teknolojisiyle sivilleri koruma iddiasının gerçekçi olmadığına dikkati çekerek, "Filistin Laboratuvarı adlı kitabımda yazdığım gibi İsrail, sürekli gelişen yeni baskı ve gözetleme teknikleriyle 'savaş testi' yapmak için hem Batı Şeria'nın hem de Doğu Kudüs'ün sonsuz işgalini ve Gazze kuşatmasını kullandı. Yüz tanıma teknolojileri, casus yazılımlar ve drone'lar, kendi ülkelerindeki gazetecilere, insan hakları savunucularına ve aktivistlere baskı uygulaması için demokratik veya diktatör devletlere satılıyor. 7 Ekim, İsrail için büyük bir istihbarat başarısızlığı olsa da zamanla bunun silah endüstrisine fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
'SAVAŞ SUÇLARINA AİT DELİLLER AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR'
İsrail'e F-35 parçaları satılması nedeniyle Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve iki bakanı hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Reinout Sterk, "(Gazze'de işlenen) Savaş suçlarının delilleri uzaktan da açıkça görülüyor" dedi.
KATLİAM TEKNOLOJİSİ ABD'DEN
İngıltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 saldırısında ABD menşeli askeri ekipmanları kullandığını ve bu saldırılar sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 ailenin yok olduğunu açıkladı.
Raporda, ABD silahlarını kullanan İsrail'in 10 Ekim'de El Naccar ailesinin evine yaptığı saldırıda 24 kişinin, 22 Ekim'de Ebu Malik ailesinin evine yönelik saldırıda da 19 kişinin hayatını kaybettiği ve bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin 19'unun çocuk, 14'ünün kadın olduğu belirtildi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, "(Gazze'de) ABD yapımı silahlar, ailelerin topluca katline yol açtı" ifadesine yer verdi.
YAPAY ZEKA HABSORA İLE SİSTEMATİK SOYKIRIM
İsrail merkezli +972 isimli internet sitesi geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlamıştı. Haberde İsrail ordusunun, "Habsora" adlı yapay zekâ uygulamasıyla otomatik olarak üretilen hedeflere yönelik saldırılarda kaç sivilin yaşamını yitireceğinin her zaman bilindiğini yazdı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı "Habsora" adlı yapay zekâ uygulamasını sivil altyapının kasıtlı olarak vurulmasında kullandığı belirtildi.
NETANYAHU MEYDAN OKUYOR
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin 'askerden arındırılması' gerektiğini, bunu sadece kendilerinin yapabileceğini ve hiçbir uluslararası gücün bundan sorumlu olamayacağını söyledi.
Öte yandan İsrail basını, Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının tartıştığını aktardı. Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve serbest bırakılan esirlerle bir araya gelen Netanyahu, "Şu anda herkesi eve getirme imkânı yok" dedi.
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