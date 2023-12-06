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Rusya Devlet Başkanı Putin'den katil İsrail'e net mesaj: Filistin sadece Filistinlilerindir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den katil İsrail’e net mesaj: Filistin sadece Filistinlilerindir

Bebek katili Netanyahu Gazze’ye uyguladığı bombardımanlarla binlerce masumu katletti. Geçici ateşkesin ardından soykırıma kaldığı yerden devam eden katil İsrail ordusuna dünya çapında büyük tepkiler gelmeye devam ederken, bunlara bir örnek de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin yaptığı bir röportaj sırasında, "Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir." diyerek katil İsrail'e net bir mesaj verdi.

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

16 BİN SİVİL ŞEHİT OLDU

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 263 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

PUTİN'DEN KATİL İSRAİL'E SERT TEPKİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir çıkış geldi.

Putin yaptığı bir röportajda, "Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir" ifadelerini kullandı.

PUTİN: BÖLGEDE BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ OLMASI GEREKİYOR

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Burası Filistinlilerin yaşadığı topraktır, burası tarihsel olarak onların toprağıdır. Bu bölgede bağımsız bir Filistin devleti olması gerekiyor." dedi.

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