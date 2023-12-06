Rusya Devlet Başkanı Putin’den katil İsrail’e net mesaj: Filistin sadece Filistinlilerindir

PUTİN'DEN KATİL İSRAİL'E SERT TEPKİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir çıkış geldi.

Putin yaptığı bir röportajda, "Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir" ifadelerini kullandı.

PUTİN: BÖLGEDE BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ OLMASI GEREKİYOR

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Burası Filistinlilerin yaşadığı topraktır, burası tarihsel olarak onların toprağıdır. Bu bölgede bağımsız bir Filistin devleti olması gerekiyor." dedi.