Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sahra hastanesi Refah Kapısı’na yakın kurulacak





'20 AMBULANSIMIZ SINIRDA BEKLİYOR'



Bakan Koca, bundan sonraki süreç için de koordinasyon ekibinin yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz, Sahra Hastanesi'ni yerinde açarak, hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz Gazze'de 3 yerleşim yerini incelemişti, 3 yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, 4'üncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan bu 4'üncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı, bugün Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla Sahra Hastanesi'ni kurma durumumuz söz konusu olacak. O durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkanımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra Hastanemizle birlikte onların da Gazze'ye geçişi söz konusu olacak" dedi.