Katil İsrail Gazze’de 250 noktayı vurdu! A Haber Gazze sınırında: Yoğun bombardıman devam ediyor

İşte o açıklamalardan satır başları;

Her geçen dakika dumanların boyutu da yükseliyor. Yoğun bir şekilde bombardıman devam ediyor. Kuzey bölgesi bazen sakin oluyordu ancak şu an itibariyle İsrail buraya da yoğun bir şekilde atışlarını gerçekleştiriyor.

Şu anda o dumanın yükselmiş olduğu noktadan kara bulutlar o işgalin o soykırımın resmini ortaya koyuyor.