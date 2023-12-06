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Katil İsrail Gazze’de 250 noktayı vurdu! A Haber Gazze sınırında: Yoğun bombardıman devam ediyor

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Katil İsrail Gazze’de 250 noktayı vurdu! A Haber Gazze sınırında: Yoğun bombardıman devam ediyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Peki Gazze'de şu an neler oluyor? Son durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.

Katil İsrail gazze'de 250 noktayı vurdu. Gazzeliler kentin güneyinde sıkıştı.

İsrail ordusunun saldırılarında 52 bin konut tamamen yıkıldı.

Katil İsrail Gazze'de 2 ayda çoğu çocuk 16 binden fazla sivili katletti.

A HABER SICAK NOKTADA

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Her geçen dakika dumanların boyutu da yükseliyor. Yoğun bir şekilde bombardıman devam ediyor. Kuzey bölgesi bazen sakin oluyordu ancak şu an itibariyle İsrail buraya da yoğun bir şekilde atışlarını gerçekleştiriyor.

Şu anda o dumanın yükselmiş olduğu noktadan kara bulutlar o işgalin o soykırımın resmini ortaya koyuyor.

ABD'DEN KATİLLERE DESTEK!

Şu an itibariyle İsrail ABD'nin yoğun desteğiyle birlikte buradaki katliamlarını gerçekleştiriyor. ABD tam 200 kargo uçağı gönderdi savaşın başladığı 7 ekim tarihinden bu yana. 10 bin tondan fazla askeri teçhizat göndermiş durumda. Halen daha bölgeye çok sayıda askeri sevkiyat devam ediyor.

Bu manzarada onların da payı oldukça büyük.

Şu anda kayıpların sayısı her geçen dakika artıyor.

İnsani yardımların gelmesi noktasında büyük sıkıntılar var. Kapıdan onların geçişi kesilmiş durumda.

Şu anda BM'nin eli kolu bağlı. Şu arkamızda yapılanı başka bir ülke yapsaydı çok daha farklı bir durum olurdu belki de. Şu anda ABD'nin destek verdiği İsrail'e kimse bir şey diyemiyor gibi görünüyor. Yalnızca Türkiye ve Katar dışında.

A Haber Gazze sınırında! Yoğun bombardıman A HABER GAZZE SINIRINDA! YOĞUN BOMBARDIMAN

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