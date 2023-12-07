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İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı! İsrail “güvenli” dediği güneyi mi bombalayacak?

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 11:55
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de katliamı devam ediyor bölgeden enkaz altında kalanlarla birlikte ölenlerin sayısı 22 bini bulmuş durumda. Her geçen dakika sicil ölümleri artıyor. Katil İsrail daha önce “güvenli” dediği  Han Yunus’u kuşattı. Bölgeden son durumu savaş bölgesinde A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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