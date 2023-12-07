Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin önceliğinin "afet bölgesinin yeniden imar ve inşası" olduğunu aktaran Özhaseki, "Gerek rezerv alandaki çalışmalarımızla gerek 'Yerinde Dönüşüm' projemizle afet bölgesini ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. İnşallah yüzyıllarca yaşayacak şehir merkezlerini biz inşa edeceğiz. Köy evlerimizi daha güvenli ve iklim dostu olan çelik karkastan yapacağız. Hiç kimse merak etmesin, afetten zarar gören tüm şehirlerimizi eskisinden daha güvenli ve güzel hale hep birlikte getireceğiz." ifadesini kullandı.

"ŞEHİRLERİMİZİ ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Özhaseki, deprem bölgesindeki şehir merkezlerinde canlılığın yeniden hüküm süreceğini dile getirerek, "Şehir merkezlerimizde o cıvıl cıvıl çarşıları yeniden inşa edeceğiz. Bu anlamda Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da çalışmalarımıza başladık. İnşallah, en kısa sürede şehir merkezlerimizi ve şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız. Aynı anlayış ve hassasiyetle yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz." dedi.