Son dakika: Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.
SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alanen yayma" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.
ÖZDAĞ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN TÜRKİYE EKONOMİSİNİ HEDEF ALDI
Özdağ, sığınmacılar üzerinden provokasyon yapmaya devam ediyor.
Genel seçimlerde milliyetçi kimliğiyle HDP ile iş tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine sunduğu ütopik vaatleriyle Millet İttifakı'nın yanında yer alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yenilginin ardından oklarını, Türkiye ekonomisine ve turistlere çevirdi.
Irkçı söylemleri ve paylaşımlarıyla halkı kin ve nefrete teşvik ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlayan turistleri de hedef haline getiriyor.
2023 Ekim ayında Trabzon'da Kuveytli bir turistin uğradığı saldırı sosyal medyayı ayağa kaldırırken Özdağ'ın sınır tanımayan algı ve nefret operasyonu tepki toplamıştı.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın son zamanlarda artırdığı provokasyonları sebebiyle pek çok şehir de özellikle sığınmacı saldırıları da arttı.
Özdağ'ın özellikle Arap uyruklu vatandaşları hedef gösteren söylemleriyle turizmin önüne de geçtiği iddia ediliyor.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Trabzon'da cadde üzerinde turistle arasında çıkan tartışmaya müdahale eden polise mukavemet olduğunu zanneden Türk vatandaşı, turistlerden birine yumruk atmıştı.
O anlar kayıt altına alınırken Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül'de saat 22.20 sıralarında Trabzon kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." ifadeleri kullanıldı.
ÖZDAĞ, SIĞINMACILARI SIK SIK HEDEF ALDI
Özdağ geçtiğimiz günlerde İzmirlilere şu ifadelerle seslenerek sığınmacıları hedef gösterme provokasyonlarına bir yenisini daha eklemişti:
"Sevgili İzmirliler, İzmir'i sığınmacı işgali göz göre göre devam ediyor. Zafer'e oy ver, İzmir'i işgalden koru. Atatürk'ün izinde ülkemizi ve ailemizi savunacağız."
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