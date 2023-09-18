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Ümit Özdağ’dan haddi aşan açıklamalar! Bu kez de savunma sanayiindeki Türk mühendisleri hedef aldı: Vasat altı

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Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Ümit Özdağ’dan haddi aşan açıklamalar! Bu kez de savunma sanayiindeki Türk mühendisleri hedef aldı: Vasat altı

Irkçı söylemleriyle sığınmacılar ve turistler üzerinden propaganda yaparak halka nefreti ve kini aşılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de savunma sanayiindeki Türk mühendisleri hedef aldı. Savunma sanayiinde son 20 yılda Türkiye dünya çapında ses getirirken Özdağ, Türk Mühendisleri için “Vasat altı” ifadelerini kullandı.

Mülteci ve Arap karşıtlığıyla bilinen sözde Türkçü-Milliyetçi Ümit Özdağ, halka kin ve nefret tohumları aşılama çalışmalarına devam ederken son 20 yılda savunma sanayiinde dünya çapında başarılara imza atan Türk mühendislerine hakaret etti.

Geçtiğimiz hafta bir gazetecinin Youtube kanalındaki canlı yayınına katılan Ümit Özdağ, savunma sanayiinde çalışan Türk mühendislerini "vasat altı" hakaretinde bulunarak karalamaya çalıştı.

"TÜRK MÜHENDİSLERİ VASAT ALTI"

Özdağ, şu hadsiz sözlere yer verdi:

"Şimdi buradaki yetişmiş insan gücümüz Türkiye dışına gidiyor. Ve onların yerine, ya açık söyleyeyim, mühendislik bilgisi vasatın altında, ama tırnak içinde "dini bütün" insanlar alınıyor. Ben bunların dininin bütün olduğunu da düşünmüyorum ayrıca. Çünkü bir insan neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmeli. Eğer senden roket sistemleri yapman isteniyorsa senin çok iyi bir mühendis olman lazım."

DİNİ BÜTÜN MÜHENDİSLERDEN RAHATSIZ!

Bir Müslümanın roket yapamayacağını söyleyen Özdağ, "İnancın senin Allah ile aranda olan şey. 'Ben çok iyi bir Müslümanım, onun için roket yapmalıyım.'

İyi bir mühendissen roket yaparsın, iyi bir Müslümansan yapamazsın. Zihniyet böyle olduğu için… Müslümanlıkta başkasının hakkını yemek, kul hakkını yemek bu kavramla ifade edelim. Ve sürekli kaybediyoruz." ifadeleriyle dini bütün mühendislerden rahatsız olduğunu da dile getirdi.

Ümit Özdağ Türkiye ekonomisine düşman
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