Ümit Özdağ’dan haddi aşan açıklamalar! Bu kez de savunma sanayiindeki Türk mühendisleri hedef aldı: Vasat altı

"TÜRK MÜHENDİSLERİ VASAT ALTI"

Özdağ, şu hadsiz sözlere yer verdi:

"Şimdi buradaki yetişmiş insan gücümüz Türkiye dışına gidiyor. Ve onların yerine, ya açık söyleyeyim, mühendislik bilgisi vasatın altında, ama tırnak içinde "dini bütün" insanlar alınıyor. Ben bunların dininin bütün olduğunu da düşünmüyorum ayrıca. Çünkü bir insan neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmeli. Eğer senden roket sistemleri yapman isteniyorsa senin çok iyi bir mühendis olman lazım."