Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın gerekçesi Ümit Özdağ'ın, İzmir'deki sığınmacılarla ilgili provokatif sözleri oldu.

Özdağ geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, "Sevgili İzmirliler, İzmir'de sığınmacı işgali göz göre göre devam ediyor. Zafer'e oy ver, İzmir'i işgalden koru. Atatürk'ün izinde ülkemizi ve ailemizi savunacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Özdağ, daha önce de birçok kez sığınmacılar üzerinden provokasyona girişmişti.