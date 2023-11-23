Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile imzalanan gizli protokol metnini paylaştı! İşte CHP’nin Zafer Partisi’ne vadettiği koltuklar...

Protokole göre İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı Zafer Partisi'ne verilecek ve ataması Ümit Özdağ tarafından yapılacak.

Özdağ paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"14 MAYIS ÖNCESİ GÖRÜŞMEYİ REDDETTİNİZ"

Ümit Özdağ Sosyal medya hesabından söz konusu protokolü şu sözlerle paylaştı:

Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz.

Bu protokolü eleştiren 6'lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokole karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin 1. Turunu hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiniz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile her türlü görüşmeyi reddetmiştiniz.

Ocak 2023'de TBMM'de yaptığım Basın toplantısında; 1)Saray artıkları ve FETÖ'cüleri uzaklaştırmayı, 2) Terörle mücadele etmeyi, 3)13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamayı kabul etmeniz durumunda Zafer Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği ve benzeri hiçbir makam ve mevki istemeden DESTEK olma önerisine cevap bile vermediniz.

"BAKANLIK TALEBİMİZİ SİZ KABUL ETTİNİZ"

14 Mayıs'ta seçimlerini millet ittifakı olarak kaybettikten sonra ancak 20 Mayıs'ta Zafer Partisi'ni DESTEK için aradınız, 2. Tur için destek istediniz.

Biz Ocak 2023'de TBMM'de açıkladığımız destek şartlarını tekrarladık, Kabul ettiniz. Ancak bu şartların kabulü yeterli değildi.

İttifak yaptığınız partiler ve onların birçok platformlardaki söylemleri, politik duruşları ve benzeri sebepler ile kaybettiğiniz ilk turda size oy vermeyen , endişe duyan veya sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenleri motive edecek, bu endişeleri giderecek, oy vermeye yönetecek politikalar ve söylemler gerekiyordu.

Bu seçmen kesimi Zafer Partisini, Atatürk'e, kuruluş ilkelerine ve sığınmacıların ülkelerine dönüş politikası vaatlerinin hayata geçirilmesinin bir anlamda TEMİNATI olarak gördüğü için ve elbette bu kesimlere olan sorumluluğumuz gereği Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması şartı ile İçişleri, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıklarını kapsayan 3 bakanlık istedik, Kabul ettiniz.