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Son dakika | Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: 6 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Son dakika | Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: 6 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imal eden, satan 'zehir tacirlerine' yönelik gerçekleştirilen 'NARKOGÜÇ-38' Operasyonu başarıyla tamamlandı 'NARKOGÜÇ-38' Operasyonu kapsamında; toplamda 6 ton 391 kg uyuşturucu madde ele geçirildi 391 zehir taciri yakalandı."

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