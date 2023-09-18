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Haberler Galeri Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor

Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar üzerinden provokasyon yapmaya devam ediyor. Irkçı söylemleri ve paylaşımlarıyla halkı kin ve nefrete teşvik ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlayan turistleri de hedef haline getiriyor. Önceki akşam Trabzon'da Kuveytli bir turistin uğradığı saldırı sosyal medyayı ayağa kaldırırken Özdağ'ın sınır tanımayan algı ve nefret operasyonuna tepkiler sert oldu.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 00:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 00:19
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Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın son zamanlarda artırdığı provokasyonları sebebiyle pek çok şehir de özellikle sığınmacı saldırıları da arttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor

Özdağ'ın özellikle Arap uyruklu vatandaşları hedef gösteren söylemleriyle turizmin önüne de geçtiği iddia ediliyor.

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Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor

"SİZ HİÇ İNGİLİZ, AMERİKALI VEYA FRANSIZ BİR TURİSTE DURDUK YERE SALDIRILDIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ"

Sosyal medyada bir kullanıcının konuya ilişkin yaptığı şu değerlendirmesi dikkat çekti:

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Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor

"Siz hiç İngiliz, Amerikalı veya Fransız bir turiste durduk yere bu şekilde saldırı olduğunu duydunuz mu? Çünkü Kuveytli veya hangi Ortadoğu ülkesinden olursa olsun Arap bir turist, Türkiye'ye Batı'dan gelen turistin harcadığı paranın neredeyse elli katını bırakıyor."

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Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor

"ÖZDAĞGİLLER TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE DÜŞMAN! BALTALATMAYA ÇALIŞIYOR"