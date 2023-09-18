Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor

"Siz hiç İngiliz, Amerikalı veya Fransız bir turiste durduk yere bu şekilde saldırı olduğunu duydunuz mu? Çünkü Kuveytli veya hangi Ortadoğu ülkesinden olursa olsun Arap bir turist, Türkiye'ye Batı'dan gelen turistin harcadığı paranın neredeyse elli katını bırakıyor."