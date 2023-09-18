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Ümit Özdağ ırkçılıkta sınır tanımıyor! Sosyal medyadan sert tepkiler: Sığınmacılar üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alıyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar üzerinden provokasyon yapmaya devam ediyor. Irkçı söylemleri ve paylaşımlarıyla halkı kin ve nefrete teşvik ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlayan turistleri de hedef haline getiriyor. Önceki akşam Trabzon'da Kuveytli bir turistin uğradığı saldırı sosyal medyayı ayağa kaldırırken Özdağ'ın sınır tanımayan algı ve nefret operasyonuna tepkiler sert oldu.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 00:07Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 00:19