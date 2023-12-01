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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

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