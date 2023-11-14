Özgür Özel’den alçak ifadeler! Başkan Erdoğan’ı Yargıtay kararı üzerinden yine hedef aldı

"KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDEN BİLE DAHA GERİ AÇIKLAMALARDIR"

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in seçilir seçilmez "Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldırdığını" belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunlar 'değişim' diye ortaya çıktılar ancak bu, şunu gösterdi ki aslında CHP'de herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Onlar sadece biyografiyi değiştirmişler. CHP Genel Başkanı'nın biyografisi değiştiği zaman bunu siyasi değişim zannediyorlar. Siyasi değişim, siyasi fikirlerin, demokratik sisteme yaklaşımın, demokratik sistem içindeki tartışmalara yaklaşımın ele alınmasıyla ilgili bir değişimdir. Özel'in ilk ortaya koyduğu açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bile daha geri açıklamalardır. Kemal Kılıçdaroğlu demokratik bir üslubu sürdürmeyi öğrenememişti ama en azından öğrenmiş gibi yapıyordu. Bütün bunlar olmadığı zaman ne oldu? Şimdi hemen bir tartışmayı darbe olarak nitelendirip Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasal meşruluğuna saldırmak sadece Yassıada zihniyetinden beri alışkın olduğumuz demokrasiyi, siyasi sistemi zehirleme faaliyetinin bir devamıdır."

Türkiye'nin demokrasisinin olgun olduğunu, sistemin çalıştığını, yapılacak işlerin kuralları, kaidelerinin belli olduğunu vurgulayan Çelik, "Sistem içinde çözümün yolları, hukuki çözüm yolları, yasama organın yapacakları bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız çok yüksek bir meşruiyetle, milli iradeyle görevinin başındadır." dedi.

"ÖNCEKİNDEN DAHA OTORİTER YAKLAŞIMLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI GÖRÜLECEK"

"CHP Genel Başkanı Özel'in, partisinin ön seçimle yerel seçim adayı belirlemesine yönelik bir hafta içinde iki farklı değerlendirmesinin olduğu" yönündeki söylemlere ilişkin düşüncesi sorulan Çelik, şunları kaydetti:

"Seçim zamanında bunları gördük, önceki Genel Başkan da 'demokrasi, çoğulculuk' demişti, kendileri gibi düşünmeyenleri tehdit etmeye, demokrasiyi zehirleyecek şekilde terör örgütlerine alan oluşturmaya başladılar. Şimdiki de geldi 'ön seçimle belirleyeceğiz' dedi, sonra 'ön seçim için yeterli takvim yok' diyor. Onun için diyoruz ki bu bir siyasal değişim değil, bu bir biyografi değişimidir. CHP aynı CHP'dir. Göreceksiniz öncekinden daha otoriter birtakım yaklaşımların ortaya çıktığı görülecek. Kemal Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu, şimdikinin ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu. Bir siyasi partinin kendi içindeki çelişkileri yönetemezken devlet hayatı hakkında bu kadar iddialı cümleler kurması bir garabettir."