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Özgür Özel de CHP kariyerine namus sözünü yiyerek başladı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

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Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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Özgür Özel de CHP kariyerine namus sözünü yiyerek başladı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel yeni kariyerine skandal bir hamle ile başladı. Özel’in İBB Başkanı İmamoğlu’nun gölgesi altında belirlediği yeni CHP’de gözler tüzük kurultayına çevrildi. Özgür Özel’in genel başkan olmadan önce verdiği namus ve şeref sözünü seçildikten sonra unutması gündem oldu. CHP'de başladığı yeni macerasının daha ilk günleri böylesi bir geri adıma imza atan İmamoğlu, sosyal medyada alay konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi hezimetin ardından CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel geldi.

GÖZLER TÜZÜK KURULTAYINA ÇEVRİLDİ
Başkanlık seçiminin ardından gözler tüzük kurultayına çevrildi. 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan kurultay için değişim söz konusu.

"NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ..."
Büyük vaatlerle göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yapılan kurultayda şu ifadeleri kullandı:

Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.

GENEL BAŞKAN OLUNCA FİKİR DEĞİŞTİ
Kurultayda, ön seçim zorunluluğunun yanı sıra milletvekilliğinde 3 dönem sınırlamasında gündemde.

Ancak görev sonrası parti içinde karışıklık erkenden başladı. Öyle ki Özel, yaptığı açıklamada tüzüğün başka bir bahara kaldığını işaret etti.

"ÖN SEÇİM YAPARSAK ADAYI BELİRLEDİKTEN SONRA 54 GÜN KALIYOR"
Özel, konuya ilişkin son olarak şu açıklamada bulundu:

"Ön seçim konusunda terminolojik bir fark var. Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor. Fotoğraf çektirmesi, araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Örgütümüzün tecrübeleri, ön seçim demeyelim sonucuna uyulacak temayül yok."

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