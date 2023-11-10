Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine AK Parti'den çok sert tepki: Darbeci arıyorsan aynaya bak!
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın AYM kararına yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik nefret dolu ifadeler kullandı. Özel Başkan Erdoğan'a "Sen darbecisin. Bu bir darbe girişimidir" ifadelerini kullanırken bu sözler AK Parti'den çok sert tepkiyle karşılandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özel'i "acemi" olarak tanımlarken "Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var." sözleriyle Özel'e yüklendi. İşte detaylar...
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi davasından mahkum olan Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yargıtay'ın anayasa ihlaline dur demesinin ardından CHP'si, FETÖ'sü, PKK'lısı, fondaşı harekete geçti.
ÖNCE SOKAK ÇAĞRISI SONRA KORSAN EYLEM
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel 'sokak' çağrısı yaptı. Sonrasında da "TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" diyerek korsan eylem başlattı.
BAŞKAN ERDOĞAN VE MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALDI
Bununla da yetinmeyen Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi önünde rezil bir provokasyona soyundu
Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi hükümlüsü Can Atalay için 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması bahanesiyle seçilmiş hükümete ve milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kustu.
KÜSTAH SÖZLER: "SEN DARBECİSİN"
Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren "Sen darbecisin, bu darbe girişimidir. Sen anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Bu, anayasayı askıya alma girişimi" sözlerine tepki yağdı.
"ERDOĞAN'IN DEMOKRATLIĞININ ZEKATI SİZE BİR ÖMÜR YETER"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özgür Özel'in küstah sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.
Dağ, "Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.
Çelik, "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş. Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var" dedi.
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