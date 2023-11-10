Özgür Özel’in Başkan Erdoğan’a yönelik küstah sözlerine AK Parti’den çok sert tepki: Darbeci arıyorsan aynaya bak!

"ERDOĞAN'IN DEMOKRATLIĞININ ZEKATI SİZE BİR ÖMÜR YETER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özgür Özel'in küstah sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.



Dağ, "Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!" dedi.