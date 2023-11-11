AYM'nin kararı FETÖ ve PKK'ya yol açtı! Can Atalay hakkında "ihlal" kararı veren 9 üye kim?
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasından mahkum olduktan sonra vekil seçilen Can Atalay için "hak ihlali" kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin verdiği karara "Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasını hükmederek kararda imzası bulunan 9 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. AYM'nin verdiği skandal kararın "FETÖ ve PKK üyelerine de kapı açabileceği" belirtildi. AYM'nin geçmişte Selahattin Demirtaş, FETÖ üyesi bazı kişiler hakkında verdiği kararlar da akıllara geldi.
Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında gerilime neden olmuştu.
9 ÜYE KARARA İMZA ATTI 5 ÜYE MUHALİF KALDI
Can Atalay hakkında verilen kararda 9 AYM üyesi "tahliye edilsin" derken, 5 üye ise "ihlal" kararına muhalif kaldı. AYM'nin 1 üyesi ise karar oturumuna katılmadı.
İŞTE CAN ATALAY'IN HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE YÖNELİK OY KULLANAN O ÜYELER
*AYM Başkanı Zühtü Arslan
*Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan-Kadir Özkaya
*Üyeler (sırasıyla) Engin Yıldırım, Mehmet Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Kenan Yaşar, Selahaddin Menteş, Yusuf Şevki Hakyemez
YARGITAY İHLAL KARARI VEREN ÜYELER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin yetkisini aştığını vurgulayarak hak ihlali kararına uymadı ve Atalay'ı tahliye etmedi. Ayrıca Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için dosyayı TBMM'ye gönderdi.
Öte yandan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda da bulundu. Bu karar Türk yargı tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.
FETÖ VE PKK'YA KAPI AÇTILAR
AYM'nin 9 üyesinin Can Atalay hakkında verdiği 'ihlal' kararı sonrası kamuoyunda çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Vatandaşlar ve siyasiler krize sebep olduğunu söyledikleri Anayasa Mahkemesi'ne tepkili.
Atalay hakkında verilen hak ihlali kararına göre; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, Erzurum'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa, Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelip üstüne terörist başına dokunulmazlık verecek.
Ya da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi yine istediği takdirde teröristi Gazi Meclis'e sokup üstüne de dokunulmazlık verecek.
AYM'NİN TARTIŞMALI KARARLARI: TERÖR SEVİCİ DEMİRTAŞ İÇİN DE 'HAK İHLALİ' DENİLMİŞTİ
AYM, geçmiş dönemlerde de tepki çeken kararlara imza atmıştı.
Mahkeme, tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için de 'hak ihlali' kararı vermişti.
FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imamın cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvurusunu AYM, hiçbir delil olmamasına rağmen kabul edip FETÖ üyesine devletin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.
Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü sayan AYM, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini de talep etmişti.
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu.
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