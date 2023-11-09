Anayasa Mahkemesi Yargıtay’ı yok saymaya kalktı! Verdiği skandallarla gündem olan AYM’nin bitmeyen serisi! Selahattin Demirtaş, FETÖ...

YARGITAY'I YOK SAYIYOR

Milletvekilliği konusunda Yargıtay'ın ve alt derece mahkemelerin kararlarının gayet net olduğu biliniyor. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi (AYM) hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemelerini yok sayıyor.

FETÖ'YE DE DOKUNULMAZLIK MI VERECEKTİNİZ?

Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararına göre; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen Erzurum'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa, AYM 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelip üstüne teröristbaşına dokunulmazlık verecek.

Ya da terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi yine istediği takdirde teröristi Gazi Meclis'e sokup üstüne de dokunulmazlık verecek.