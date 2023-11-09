Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ı yok saymaya kalktı! Verdiği skandallarla gündem olan AYM'nin bitmeyen serisi! Selahattin Demirtaş, FETÖ...
Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında mahkum olduktan sonra milletvekili seçillen Can Atalay için hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3 Dairesi ise AYM'nin kararını "Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti. AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunulurken, AYM'nin bugüne kadar verdiği tartışmalı kararlar yeniden gündem oldu. Nitekim AYM, terör sevici Selahattin Demirtaş hakkında da hak ihlali kararı vermişti. İşte detaylar...
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu geçtiğimiz ay görüştü.
Yüksek Mahkeme, Can Atalay dosyasında seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti.
YARGITAY AYM KARARINA UYMADI
Yargıtay, AYM'nin ihlal kararına uymadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin TİP milletvekili Can Atalay'ın mahkumiyetiyle ilgili ihlal kararına "Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti. AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.
Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda inceleme yetkisinin de bulunmadığına dikkat çekilen kararda, hükümlü Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine hükmedildi.
BU KAÇINCI TARTIŞMALI KARAR?
Anayasa Mahkemesinin verdiği Can Atalay'a hak ihlal kararı ilk olmadı. AYM daha önce de skandal kararlara imza atmıştı. Bunların arasında HDP'nin hazine yardımına bloke konulmaması, FETÖ'nün mahrem imamına tazminat ödenmesi gibi kararlarda yer aldı.
YARGITAY'I YOK SAYIYOR
Milletvekilliği konusunda Yargıtay'ın ve alt derece mahkemelerin kararlarının gayet net olduğu biliniyor. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi (AYM) hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemelerini yok sayıyor.
FETÖ'YE DE DOKUNULMAZLIK MI VERECEKTİNİZ?
Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararına göre; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen Erzurum'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa, AYM 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelip üstüne teröristbaşına dokunulmazlık verecek.
Ya da terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi yine istediği takdirde teröristi Gazi Meclis'e sokup üstüne de dokunulmazlık verecek.
YARGIDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN…
Bu kapsamda Yargıtay, adına karar verdiği Türk Milleti'nin dikkatini Anayasa Mahkemesi'ne çekmek ve yargıda oluşan tehlikeyi ortaya koymak için çok net bir tavır gösterdi.
Suç duyurusunun ardından Anayasa Mahkemesinin verdiği skandal kararlar yeniden gündeme geldi. Bunların başında Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunu reddetmesi yargı müessesesini dikkate almaması geldi.
"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı veren Anaya Mahkemesi Can Atalay kararıyla da Anayasanın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtı.
FETÖ ÜYESİ MAHREM İMAMA TAZMİNAT ÖDETTİ
Bunların yanında FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imamın cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvurusunu Anayasa Mahkemesi, hiçbir delil olmamasına rağmen kabul edip FETÖ üyesine devletin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü sayan AYM, haklarında kamu davası açılan ÖDP'liler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirildi.
DEMİRTAŞ'A DA HAK İHLALİ VERDİ
Eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için de hak ihlali kararı veren AYM, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruda ise Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesine karar verdi.
DARBE İMASINA 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' DEDİLER
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunurken, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini de istedi. Bunların yanında ortakları ile Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu MİT ve EGM tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesi kuralını iptal etti.
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