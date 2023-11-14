CHP’de namus sözleri tutulmuyor! Eren Erdem’den Özgür Özel’e sitem dolu sözler: Namus sözü dediniz anında çark ettiniz
Genel başkan seçimleri öncesi suların durulmadığı CHP’de Kılıçdaroğlu’nu devirme operasyonun başarısından sonra kavgalar dur durak bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle, İmamoğlu’nun koltuğa oturttuğu Özgür Özel takımının sözlü atışmaları da devam ederken CHP’li Eren Erdem’den yeni genel başkanı için ‘namus sözü’ çıkarması geldi. X hesabından paylaşım yapan Erdem, Özel’in ön seçim konusunda “namus ve şeref sözü verdiğini fakat anında çark ettiğini” belirterek sitem etti. Erdem, "Kurultayımızda '3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ön seçimi tüzüğe yazacağız' dediniz. Kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
CHP'de Kurultay sonrasında da rahat durmuyor. Tartışmaların hararet kazandığı CHP Olağan Kurultayı'nda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. 'Değişimcilerin' adayı Özel, Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu.
Genel Başkanlığı Özgür Özel'in kazanmasının ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem görevinden istifa etti. Erdem bugün sosyal medya platformu X üzerinden Özel'e yüklendi.
CHP'DE NAMUS SÖZLERİ TUTULMUYOR
Özel'in ön seçim konusunda 'namus ve şeref sözü verdiğini fakat anında çark ettiğini' söyleyen Erdem, "Kurultayımızda '3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ön seçimi tüzüğe yazacağız' dediniz. Kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz" dedi.
"TÜZÜK KURULTAYI YAPMAMANIZ TABANI KAYGILANDIRIYOR"
Erdem, Özel'i hedef aldığı açıklamasında şunları yazdı:
"Sayın Genel Başkanım, 38. olağan kurultayımızda "3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, önseçimi tüzüğe yazacağız" dediniz. Üstüne, "Namus sözü veriyorum" dediniz.
Ben, bir partiliyim! Haşa sizi yıpratmak gibi bir gayem olamaz… Ama, "Haberim yok, önseçim yok, temayül yapacağız" demişsiniz.
Haşa! Kalkıp namus şeref edebiyatı yapmam! Ama tüzük kurultayı yapmamanız tabanı kaygılandırıyor. Öte yandan; "namus şeref sözü vererek" yapacağınızı söylediğiniz tüzük kurultayında; yapısal sorunlarımızı büyük ölçüde aşıp seçime öyle girecektik.
"Namus sözü" diyerek önerdiğiniz Kurultay'da sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz. Kurultay yok dediniz. Sağlık olsun."
Sayın Genel Başkanım, 38. olağan kurultayımızda "3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ÖNSEÇİMİ tüzüğe yazacağız" ÖNSEÇİM dediniz. Üstüne, "namus sözü veriyorum" dediniz.— Eren Erdem (@erenerdemnet) November 13, 2023
Ben, bir partiliyim! Haşa sizi yıpratmak gibi bir gayem olamaz…
Ama, "haberim yok," ÖNSEÇİM YOK, temayül…
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