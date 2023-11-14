CHP’de namus sözleri tutulmuyor! Eren Erdem’den Özgür Özel’e sitem dolu sözler: Namus sözü dediniz anında çark ettiniz

"TÜZÜK KURULTAYI YAPMAMANIZ TABANI KAYGILANDIRIYOR"

Erdem, Özel'i hedef aldığı açıklamasında şunları yazdı:

"Sayın Genel Başkanım, 38. olağan kurultayımızda "3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, önseçimi tüzüğe yazacağız" dediniz. Üstüne, "Namus sözü veriyorum" dediniz.

Ben, bir partiliyim! Haşa sizi yıpratmak gibi bir gayem olamaz… Ama, "Haberim yok, önseçim yok, temayül yapacağız" demişsiniz.