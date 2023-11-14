CHP’yi kaybetme korkusu sardı! Özgür Özel kapanan kapıları açmak için İYİ Parti’nin ayağına gidiyor! Akşener kararlı: Kendimizden başka kimseye kefil olmayız

Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Biz bir ittifak kurduk 2019'da her türlü fedakarlığı yaptık, belediyeleri aldık. CHP'li belediye başkan adayları, Millet İttifakı adayı olarak seçildi. Ama 2023'de seçim kaybettik. Bu seçimi kaybetmemizin sebebi bizi başka şeylerle, ilişkilendirerek siyaseten mahkum etmeye çalıştılar. 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamamışız. Şimdi bize diyorlar ki, 2024'de de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için."