CHP'yi kaybetme korkusu sardı! Özgür Özel kapanan kapıları açmak için İYİ Parti'nin ayağına gidiyor! Akşener kararlı: Kendimizden başka kimseye kefil olmayız
28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası toparlanamayan CHP ve İYİ Parti hattında ipler iyice gerildi. İYİ Parti lideri Meral Akşener "Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız" derken İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "CHP'nin hatrı için 2028'i de mi kaybedelim" sözleriyle rest çekti. Büyükşehirleri kaybedeceğinin farkında olan CHP ise ittifak için kapıları zorluyor. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in Ankara'da Akşener'le bir araya geleceği, ittifak için ısrar edeceği öğrenildi.
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP-İYİ Parti hattındaki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor.
6'lı masa süreci ve 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası birbirini yiyen iki partiden İYİ Parti ittifaksız seçime girmek isterken, büyükşehirleri kaybetme endişesine kapılan CHP ittifak için kapıları zorluyor.
Bilindiği üzere CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi. Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel devraldı.
AKŞENER İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ İŞARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Parti içi hesaplarını Türkiye'nin istikbalinin önüne koyanlar, hafta sonu itibariyle değişim havarisi oluverdiler" sözleriyle CHP'nin 'değişim' kadrosunu hedef aldı.
Devrik Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançerlendik' sözlerine yanıt veren Akşener, "Kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben olmadığıma göre kimin üstüne kaldı göreceğiz" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i işaret etti.
İTTİFAK MİTTİFAK YOK: "KENDİMİZDEN BAŞKA KİMSEYE KEFİL OLMAYIZ"
'Değişen' CHP ile hiçbir şekilde ittifak olmayacağını söyleyen Akşener "Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız" dedi.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE: "SİZİN HATRINIZ İÇİN 2028'İ DE Mİ KAYBEDELİM"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamadıklarını belirterek, "Şimdi bize diyorlar ki, 2024'te de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için." dedi.
Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı;
"Biz bir ittifak kurduk 2019'da her türlü fedakarlığı yaptık, belediyeleri aldık. CHP'li belediye başkan adayları, Millet İttifakı adayı olarak seçildi. Ama 2023'de seçim kaybettik. Bu seçimi kaybetmemizin sebebi bizi başka şeylerle, ilişkilendirerek siyaseten mahkum etmeye çalıştılar. 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamamışız. Şimdi bize diyorlar ki, 2024'de de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için."
Tüm bu yaşananların gölgesinde 'yerelde kaybederiz' korkusuna kapılan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Meral Akşener ile Ankara'da bir araya geleceği öğrenildi.
'TAVŞAN' ISRAR EDECEK, AKŞENER KAPILARI KAPATACAK
Özel'in ittifak için ısrarcı olacağı kulislerde konuşulurken Meral Akşener'in bir kez daha CHP'ye kapıları kapatması bekleniyor.
Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk konuya ilişkin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu görüşmeden önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır. İki partinin ittifak konusu ve İyi Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır" açıklamasını yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...
- Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90'lık korkunç bilanço...
- Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?
- Asgari ücrette 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı
- Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN'a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV'siz, KDV'siz telefon başvurusu nereden yapılır?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım'da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!
- Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?
- KYK kredi faizi kalktı mı? 2023-2024 GSB öğrenim kredisi geri ödeme faizi ne kadar, kaç taksitte ödeniyor? Kredi borcu ertelenir mi?
- Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görüyor! 25 saniye içinde 7 çitayı 300 kişiden sadece 10 kişi bulabildi!
- Gelinim Mutfakta 13 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine ekran açıldı! Adınıza ödeme birikmiş olabilir, hemen kontrol edin! İkramiye, seyyanen...