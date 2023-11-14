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Dışişleri Bakanı Fidan BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile telefonda görüştü.

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