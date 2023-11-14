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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 şüpheliye işlem!

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 şüpheliye işlem!

Son dakika haberleri... İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz." dedi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik toplantısı için videolu paylaşım yapıldı.

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