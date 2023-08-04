Kanadalı enerji devi petrol için Türkiye'ye geliyor! Anlaşmayı duyurdular
Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden olan Kanadalı Trillion Energy, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Anlaşmayı resmen duyuran Kanadalı firma, petrol çıkarılacak bölgeleri de açıkladı.
Kanada merkezli enerji devi Trillion Energy petrol çıkarmak ve petrol alanlarını geliştirmek için Türkiye'ye geliyor. Anlaşmayı resmen duyuran Trillion Energy petrol çıkarılacak bölgeleri de açıkladı.
Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor.
Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgede başka noktalara çevrildi.
Hürriyet'in haberine göre Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.
Kanada merkezli Trillion Energy firmasının Türkiye adımı gözlerin bir kez daha bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. Trillion Energy bu hafta bir Türk şirketi ile anlaşma imzaladığını duyurdu.
Şirketten yapılan resmi duyuruya göre, Cudi Gabar bölgesinde yer alan üç petrol arama bloğunda %50 çalışma ve gelir payı için anlaşmaya varıldı.
Kanadalı şirket bölgenin Irak ve Suriye'den uzanan aktif bir petrol sisteminin merkezi olduğunun altını çizdi. Aynı açıklamada anlaşmanın 2022'de keşfedilen Şehit Esma Çevik ve 2023'te keşfedilen Şehit Aybüke Yalçın da dahil olmak üzere birçok büyük petrol sahasını içerdiği bilgisi yer aldı.
ERDOĞAN DUYURMUŞTU: GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 100 BİN VARİL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'ta Konya mitinginde yaptığı açıklamada Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu.
Erdoğan, 5 Mayıs'ta da Van mitinginde, 'Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak' demişti.
Şehit Aybüke Yalçın sahası, Şırnak iline bağlı Gabar Dağı'nda yer alıyor. 100 kuyudan günlük 100 bin varillik üretimin hedeflendiği sahadaki çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülüyor.
Gabar Dağı'nda, Aralık 2022'de 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip Şehit Esma Çevik isimli bir başka sahanın keşfedildiği ve günde 10 bin varillik petrol üretiminin 2023 yılı sonuna kadar 25 bin varile yükseleceği bildirilmişti.
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