Kanadalı enerji devi petrol için Türkiye’ye geliyor! Anlaşmayı duyurdular

Kanada merkezli Trillion Energy firmasının Türkiye adımı gözlerin bir kez daha bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. Trillion Energy bu hafta bir Türk şirketi ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan resmi duyuruya göre, Cudi Gabar bölgesinde yer alan üç petrol arama bloğunda %50 çalışma ve gelir payı için anlaşmaya varıldı.