Disney’in skandal ’Atatürk’ dizisi kararı Meclis’e taşınıyor! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman açıkladı: En sert yaptırımlar uygulanacak

"ERMENİSTAN'DAN BU KONUYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Disney Plus'ın Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasında Ermeni lobisinin etkisi olduğu iddialarını da değerlendirdi. Ermeni lobilerinin sürekli aynı yöntemi kullandığını belirten Hüseyin Yayman "Amerika'daki etkinliklerde, Ermeni soykırımı ile ilgili konularda, Türkiye'nin uluslararası faaliyetlerinde sürekli önüne çıkarılan bir problem. Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı nettir. Cumhurbaşkanımız Paşinyan ile sıcak ilişkiler kurmuştur. Kendisini cumhurbaşkanlığı törenine davet etmiştir. Böylesinde sıcak bir iklim oluşmuşken, böyle bir atmosfer yakalanmışken tekrar Diaspora'nın ve Ermeni lobilerinin bu tavırlar iki ülke arasındaki kurulmak istenen köprüleri yıkmaya yönelik çalışmalardır. Ermenistan'dan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Çünkü Atatürk Ermenilerin de bir lideridir, önderidir. Ermeniler İmparatorluk coğrafyasında yaşamaktaydı. Pek çok cephede Ermeniler vardı, doktorlar, hemşireler, bakıcılar vardı. Atatürk Ermeniler için de sembol isimlerden bir tanesiydi. Ermenistan'ın bu konuda bir cevap vermesini reaksiyon göstermesini isterim" ifadelerine yer verdi.