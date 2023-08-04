04 Ağustos 2023, Cuma
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Sanat camiasında Disney sessizliği: Atatürkçülüğü banka hesabı kadar…
Atatürk dizisini yayınlamaktan Ermeni lobilerinin baskılarıyla vazgeçen Disney Plus'a tepkiler bugün de sürdü. Platformun lisansının iptal edilmesi bile gündemde. Ne var ki birileri imzaladıkları anlaşmalar sebebiyle ve "belki bir iş çıkar" beklentisiyle Türkiye'nin kurucu liderine yapılan saygısızlığa karşı hala sessizler. İşte o sözde Atatürkçü sanat camiasına da büyük öfke var.