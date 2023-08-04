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Sanat camiasında Disney sessizliği: Atatürkçülüğü banka hesabı kadar…

A Haber
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Giriş: 04.08.2023 09:38
Atatürk dizisini yayınlamaktan Ermeni lobilerinin baskılarıyla vazgeçen Disney Plus'a tepkiler bugün de sürdü. Platformun lisansının iptal edilmesi bile gündemde. Ne var ki birileri imzaladıkları anlaşmalar sebebiyle ve "belki bir iş çıkar" beklentisiyle Türkiye'nin kurucu liderine yapılan saygısızlığa karşı hala sessizler. İşte o sözde Atatürkçü sanat camiasına da büyük öfke var.
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Sanat camiasında Disney sessizliği
Sanat camiasında Disney sessizliği
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