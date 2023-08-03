CHP ve sanatçılar Disney Plus’a neden sessiz? A Haber’de sert tepki: Sözde sanatçılar, CHP, İYİ Parti... Sesleri çıkmıyor!

Tepkilerin ardından Disney Plus 8 milyon dolar harcadığı diziyle ilgili yeni bir karar aldı. Atatürk'e sansür uygulayan Disney Plus diziyi Türkiye'de, CHP yakınlığı ile bilinen ve her fırsatta Atatürk üzerinden siyaset yapan kardeş kuruluşu FOX TV'de yayınlama kararı aldı.

Amerikan sermeyesinin Türkiye'deki yüzü FOX TV, CHP ve muhalefete yakınlığı ile biliniyor ve belli bir kesimin hükümete, Türk milletine ve İslam'a karşı yaptığı tüm operasyonlarda en başı çekiyor.