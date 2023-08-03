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CHP ve sanatçılar Disney Plus'a neden sessiz? A Haber'de sert tepki: Sözde sanatçılar, CHP, İYİ Parti... Sesleri çıkmıyor!

ABD sermayeli Disney Plus, Türkiye'deki yüzü FOX TV'de yayınlanması planlanan Atatürk dizisini iptal etti. Karar tepkiye yol açtı. Oysa ki CHP ile yakınlığı bilinen FOX her fırsatta Atatürkçülük üzerinden yayın yapıyor. Her fırsatta sesleri yükselten sanatçılar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda neden sessiz? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Gazeteci – Yazar Osman Diyadin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:19
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CHP ve sanatçılar Disney Plus’a neden sessiz? A Haber’de sert tepki: Sözde sanatçılar, CHP, İYİ Parti... Sesleri çıkmıyor!

Ermeni lobisi istedi milyonlarca liralık dev yapım "Atatürk" dizisi apar topar Disney Plus'ın yayın akışından çıkarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP ve sanatçılar Disney Plus’a neden sessiz? A Haber’de sert tepki: Sözde sanatçılar, CHP, İYİ Parti... Sesleri çıkmıyor!

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayın hayatına başlayan Amerika merkezli yayıncılık platformu Disney Plus skandal bir karara imza attı.

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CHP ve sanatçılar Disney Plus’a neden sessiz? A Haber’de sert tepki: Sözde sanatçılar, CHP, İYİ Parti... Sesleri çıkmıyor!

ABD'li platform Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu ve Türk izleyiciler tarafından uzun zamandır merakla beklenen Atatürk dizisini yayınlanmaktan vazgeçti.

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CHP ve sanatçılar Disney Plus’a neden sessiz? A Haber’de sert tepki: Sözde sanatçılar, CHP, İYİ Parti... Sesleri çıkmıyor!

RTÜK DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişme üzerine RTÜK de devreye girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin inceleme başlattıklarını duyurdu

Şahin, "Disney +" isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir.Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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CHP ve sanatçılar Disney Plus’a neden sessiz? A Haber’de sert tepki: Sözde sanatçılar, CHP, İYİ Parti... Sesleri çıkmıyor!

Tepkilerin ardından Disney Plus 8 milyon dolar harcadığı diziyle ilgili yeni bir karar aldı. Atatürk'e sansür uygulayan Disney Plus diziyi Türkiye'de, CHP yakınlığı ile bilinen ve her fırsatta Atatürk üzerinden siyaset yapan kardeş kuruluşu FOX TV'de yayınlama kararı aldı.

Amerikan sermeyesinin Türkiye'deki yüzü FOX TV, CHP ve muhalefete yakınlığı ile biliniyor ve belli bir kesimin hükümete, Türk milletine ve İslam'a karşı yaptığı tüm operasyonlarda en başı çekiyor.