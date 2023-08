CHP ve sanatçılar Disney Plus'a neden sessiz? A Haber'de sert tepki: Sözde sanatçılar, CHP, İYİ Parti... Sesleri çıkmıyor!

ABD sermayeli Disney Plus, Türkiye'deki yüzü FOX TV'de yayınlanması planlanan Atatürk dizisini iptal etti. Karar tepkiye yol açtı. Oysa ki CHP ile yakınlığı bilinen FOX her fırsatta Atatürkçülük üzerinden yayın yapıyor. Her fırsatta sesleri yükselten sanatçılar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda neden sessiz? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Gazeteci – Yazar Osman Diyadin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.