Disney kardeş kuruluşunu devreye soktu! Fox TV 'Atatürk'e' değil skandala sahip çıktı | Tepkiler çığ gibi: Kara bir leke olarak anılacaksınız
Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus, 'Atatürk' dizisinin yayından kaldırma kararı büyük tepkilere neden oldu. Skandal karar sonrası açıklamalarda bulunan Disney, kardeş kuruluşunu devreye sokarak dizinin Fox TV'den yayınlanacağını belirtti. Kararın ardından Disney'i aklamak isteyen Fox ise 'Atatürk’e sahip çıkıyoruz’ yalanına soyundu. Fox'un bu açıklamasından sonra sosyal medya kullanıcıları, "Kara bir leke olarak anılacaksınız." diyerek tepki gösterdi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Skandal karar sonrası Disney'e tepkiler yağmaya başladı. Sosyal medyada #Disneyiptalet hashtagı gündem oldu. Milyonlarca kişi çok sert tepki gösterdi.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.
TEPKİLERE FOX PARAVANI
Disney gelen yoğun tepkileri Fox TV kararı ile geçiştirmeye çalıştı. Dizi 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu FOX TV'de ücretsiz ve "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlama kararı alındı.
Yani Atatürk dizisi tüm dünyanın izleyebileceği bir platformda değil de sadece Türkiye'den izlenebilecek bir kanalda yayınlayacak.
FOX'TAN 'ATATÜRK'E SAHİP ÇIKIYORUZ' YALANI
Disney'in kardeş kuruluşu Fox skandal sansür kararı sonrası 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanına soyundu.
Fox Tv Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güler sosyal medya hesabından, "Fox TV için Atatürk kırmızı çizgidir. Fox Tv için Atatürk, Türk milletinin atasıdır, Ulu Önderimizdir. Fox TV Atatürk filmine sahip çıkıyor, Cumhuriyetimizin 100. Yılında en güzel ve en yaygın şekilde yayınlanmasını sağlayacak" açıklamasında bulundu.
Disney'in kardeş kuruluşu olan Fox'un bu ikiyüzlü tavrı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
İşte o tepkilerden bazıları;
"Bizde yedik! Kara bir leke olarak anılacaksınız Fox TV de bitti."
"Ne diyon kardeş Fox Disney sende yönetim kurulundasın yok kırmızı çizgi falan bassana istifanı yer mi yalandan gaz alma he tamam Fox da.
"Fox'un sahibi Disney olduğu için olabilir mi acaba? Dünyanın başka hiç bir ülkesinde yayımlanmayacak bu yüzden."
"Salak mı eğliyorsunuz? Global için hazırlanan bir proje neden şimdi sadece Türk televizyonunda yayınlanıyor? Atatürk'e yapılan bu hakareti kabul etmeyeceğiz. Öyle büyük bir hakaret ki artık toparlayamazsınız."
Masallar masallar neymiş daha çok kişiye ulaştıracaklarmış. Arkadaşım biz atamızı biliyoruz tanıyoruz önemli olan birçok dilde dünyaya onu anlatmak ama Ermeni lobisinin hizmetkarı olarak bundan sonra Fox da izlemem."
"Engin bey kasmayın, Disney denen platform ile aynı yayın organları olabilirsiniz ama bu Disney'ın yaptığı karaktersizliği aklamaya çalışmanızı gerektirmez. Ermenilerden korkup ATATÜRK dizisini yayınlamamak nedir?"
"Ermenilerden korkunuza platformda yayınlayamadınız! Siz Atatürk'e sahip çıkabilecek insanlar olmadığınızı bu kararla gösterdiniz! Açıklama kabul edilemez!"
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