Ekrem İmamoğlu'nun en çok çekindiği Kemalci isim! "Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki en akıllıca hamlesi"

İşte Altınok'un yazısının o bölümü:

İMAMOĞLU'NUN EN ÇOK ÇEKİNDİĞİ KILIÇDARCI

CHP'ye sert bir giriş yapan Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na bayrak açacak gibi yapan İmamoğlu'na şu sözlerle hodri meydan dedi:

"Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler, siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkûm olmadınız.



Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz."

Tamam, İmamoğlu da dişli. Manevra kabiliyeti yüksek. Ele avuca sığmıyor; ama Sarıgül de öyle altta kalacak biri hiç değil.

Mustafa Bey'i bilen bilir... Tarzı klasik olabilir ama köhnemiş siyasilere benzemez. Zamanın ruhunu yakalar. Baksanıza gençler bile Tiktok'u onun gibi kullanmıyor

İmamoğlu'nun herkesten çok Sarıgül'den çekindiğini tahmin edebiliyorum.

Tercihleriyle yandaşlarına bile illallah dedirten Kemal Bey'in bence son dönemdeki en akıllıca hamlesi, Sarıgül'ü fedai gibi yanı başına alması oldu.

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