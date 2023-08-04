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Ekrem İmamoğlu'nun en çok çekindiği Kemalci isim! "Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki en akıllıca hamlesi"

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Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Ekrem İmamoğlu’nun en çok çekindiği Kemalci isim! Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki en akıllıca hamlesi

CHP içerisinde "değişim" kavgası devam ederken, parti adeta Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu tarafındakiler olarak ortadan ikiye ayrıldı. İmamoğlu'nun sızan parti içi darbe toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yakınında bulunan birçok ismin İBB Başkanı ile iş çevirdiği ortaya çıktı. CHP'den Erzincan milletvekili olan Mustafa Sarıgül ise Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutarak İmamoğlu'na tepki gösterdi. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine koalisyon grubuyla girmesine rağmen hezimetten kaçamayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmak için başlayan "değişim" kavgası devam ederken, Kılıçdaroğlu ise koltuktan kalkmamak için üst üste hamleler yaparak çok sayıda ismi görevden aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sızan parti içi darbe toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

"VEFA BİLMEYENE VEDA YAKIŞIR"
CHP içinde değişim sancıları yaşanırken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün İmamoğlu'na karşı "Vefa bilmeyene veda yakışır" göndermesinde bulunmuştu.

"BİR KAYIP VARSA BAŞ SORUMLU SİZSİNİZ"
Sarıgül geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Sarıgül "Değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler; bir kayıp varsa baş sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullandı.

"GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI"
Sarıgül ayrıca İmamoğlu'na seslenerek "CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım." dedi.

Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da CHP içerisindeki bu kavga ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Altınok, Mustafa Sarıgül'den "İmamoğlu'nun en çok çekindiği Kılıçdarcı" olarak bahsederken, "Tercihleriyle yandaşlarına bile illallah dedirten Kemal Bey'in bence son dönemdeki en akıllıca hamlesi, Sarıgül'ü fedai gibi yanı başına alması oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Altınok'un yazısının o bölümü:
İMAMOĞLU'NUN EN ÇOK ÇEKİNDİĞİ KILIÇDARCI
CHP'ye sert bir giriş yapan Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na bayrak açacak gibi yapan İmamoğlu'na şu sözlerle hodri meydan dedi:
"Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler, siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkûm olmadınız.

Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz."
Tamam, İmamoğlu da dişli. Manevra kabiliyeti yüksek. Ele avuca sığmıyor; ama Sarıgül de öyle altta kalacak biri hiç değil.
Mustafa Bey'i bilen bilir... Tarzı klasik olabilir ama köhnemiş siyasilere benzemez. Zamanın ruhunu yakalar. Baksanıza gençler bile Tiktok'u onun gibi kullanmıyor
İmamoğlu'nun herkesten çok Sarıgül'den çekindiğini tahmin edebiliyorum.
Tercihleriyle yandaşlarına bile illallah dedirten Kemal Bey'in bence son dönemdeki en akıllıca hamlesi, Sarıgül'ü fedai gibi yanı başına alması oldu.

Sarıgül’den İmamoğlu’na salvolar SARIGÜL'DEN İMAMOĞLU'NA SALVOLAR

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