Ermeni lobisinin kukla gazetesinden hadsiz benzetme! Türkiye'nin Disney'e tepkisi dünya basınında
FOX'un dijital platformu Disney, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha gösterime çıkarmadan yayından çekti. Disney'in kararına Türkiye'den peş peş tepkiler geldi. Ermenistan'da yayın yapan bir gazete bu tepkileri provokatif bir haber ile okurlarına sundu. ABD'deki en büyük Ermeni lobi grubu olan ANCA Başkanı Aram Hamparian ise Politico'ya skandal açıklamalarda bulundu. Hamparian, Atatürk için "soykırımcı" dedi. Her olayı Atatürk'e bağlayan bazı ünlü isimler Disney'in skandal hamlesi karşısında sessiz kaldı. O ünlülerin bu yorum sonrasında konuşup konuşmayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye'nin Disney'e sert tepkisi ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Ermeni lobilerinin baskısı sonucu 'Atatürk' belgesini yayınlamama kararı alan Disney Plus'ın bu hamlesi Türkiye'nin sert tepkisi ile karşılaştı.
RTÜK konu ile ilgili soruşturma başlatırken Türkiye'nin her kesiminden Disney Plus'ın skandal kararına tepki yağdı. Binlerce vatandaş, Disneyiptalet etiketiyle tepkilerini paylaştı.
Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesi ise bu gelişmeyi provokatif bir haber ile okurlarına sundu.
TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ SALDIRI OLARAK NİTELENDİRDİ
Gazete 'Ermeni lobisi sayesinde Atatürk' dizisi Disney Plus platformlarında yayınlanmayacak. Türkiye'de sıcak tartışmalar yaşanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik çirkin saldırıya gösterilen tepkiler propaganda saldırısı olarak nitelendiren Ermeni gazete şu skandal yorumda bulundu: Türk tarafı Disney Plus'a karşı bir propaganda saldırısı başlattı.
Haberde sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler için ise 'birlikte uluma' benzetmesi yapıldı.
HADSİZ HAMPARİAN! ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI İLAN ETTİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde ABD'deki en büyük Ermeni lobi grubu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Aram Hamparian bir skandala daha imza attı.
Hamparian, ABD merkezli Politico'ya verdiği demeçte Disney Plus'taki 'Atatürk' dizisine karşı başlattıkları karalama kampanyasını övdü.
Hadsiz Hamparian'ın skandalları bununla da sınırlı kalmadı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 'soykırımcı' olmakla itham etti.
ÜNLÜLER ŞİMDİ SESİNİ ÇIKARABİLECEK Mİ?
Hemen hemen her konu hakkında görüş beyan eden bazı ünlü isimler, Disney'in Ermeni lobisine boyun eğen 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmedi. Şimdi o ünlülerin gazetenin skandal yorumu sonrası bir cevap yazıp yazmayacağı merak konusu oldu.
Disney Plus'ın yüzü olan ancak çıtı çıkmayan ünlüler şu şekilde;
Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Hande Erçel, Burak Deniz, Gülse Birsel, Can Yaman, Cansu Dere, Pınar Deniz, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Ata Demirer...
Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı..Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.
Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.."BUNLAR 10 KASIM ATATÜRKÇÜLERİ"
Ünlülerin bu suskunluğu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Disney Plus'ın 'Atatürk' sansürüne göz yuman ünlülerle ilgili, "Bunlar 10 Kasım Atatürkçüleri" yorumları yapıldı.
TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ DÜNYA BASININDA
Disney Plus'un kararı ve Türkiye'nin adeta tek ses olarak buna tepki göstermesi Dünya basının da gündeminde yer aldı.
Politico, 'Türkiye, Ermeni isyanının ardından Disney'in kurucusu hakkındaki dizisini baltalaması nedeniyle gaza bastı' dedi.
Haberde 'Disney'in üst düzey Türk yetkililerin Amerikan kanalını Ermeni gruplarının baskısına boyun eğmekle suçlamasıyla kargaşaya yol açtı' yorumuna yer verildi.
Al Jazeera Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Haziran ayında platformu modern Türk devletinin kurucusuna odaklanan diziyi iptal etmeye çağırdığını hatırlattı.
Haberde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik''in açıklamalarına yer verilirken RTÜK'ün konuyu incelemeye başladığına vurgu yapıldı.
Washington Post 'Türkiye, Atatürk konulu Disney Plus dizisinin iptal edildiği iddiasını soruşturuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde 'Türkiye'nin devlet radyo ve televizyon kurumu, dijital platform Disney Plus'ın ülkenin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'ün yakında çıkacak olan bir dizisini çektiğine dair haberler hakkında soruşturma başlattı' denildi.
Bir başka ABD'li yayın organı ABC ise bu gelişmeyi 'Türk yayın kuruluşu, Atatürk dizisinin 'iptalini' soruşturuyor' başlığı ile duyurdu.
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