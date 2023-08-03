Ermeni lobisinin kukla gazetesinden hadsiz benzetme! Türkiye’nin Disney’e tepkisi dünya basınında

HADSİZ HAMPARİAN! ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI İLAN ETTİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde ABD'deki en büyük Ermeni lobi grubu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Aram Hamparian bir skandala daha imza attı.

Hamparian, ABD merkezli Politico'ya verdiği demeçte Disney Plus'taki 'Atatürk' dizisine karşı başlattıkları karalama kampanyasını övdü.

Hadsiz Hamparian'ın skandalları bununla da sınırlı kalmadı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 'soykırımcı' olmakla itham etti.