Disney şimdi de FOX’luk peşinde! Yemezler bu numaraları! Televizyonda yayınlama kararına sosyal medyadan tepki yağdı

İşte sosyal medyada FOX'un dijital platformu Disney'in Türk milletinin aklıyla alay edercesine yaptığı ikiyüzlü PR çalışmasına gelen tepkiler:

"TÜM TÜRKİYE'YE ARMAĞAN" SAÇMALIĞI

*Ermeni lobisi zafer naraları atıyor, Disney Türkiye herkesin aklıyla alay ediyor. ''Müjde Atatürk dizisi Fox'ta bedavaya yayınlanacak'' diyor. Üzerine bir de bunu Türk halkına armağanmış gibi servis ediyor. Uzun süredir gördüğüm en ahlak dışı PR çalışması.

*Disney, Fox'un da sahibi zaten. Hem ABD'deki Ermeni lobisinin saçma isteklerine karşı koyamadılar hem de "Tüm Türkiye'ye armağan" saçmalığı altında yapımdan ne kadar az zarar etsek kardır diye bize izletecekler. Disney+ üyeliğimi sonlandırıyorum.