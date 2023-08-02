Disney şimdi de FOX'luk peşinde! Yemezler bu numaraları! Televizyonda yayınlama kararına sosyal medyadan tepki yağdı
ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğerek Atatürk için çekilen diziyi daha yayınlamadan kaldırma kararı alan Disney Plus'a sosyal medyadan tepki yağarken çok sayıda kullanıcı hesaplarını kapattı. Disney yaşanan skandalın üstünü kapatmak için 8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanacağını duyurdu. Adeta Türk milletiyle alay eden platformun bu kararına sosyal medyada "Çocuk mu kandırıyorsun Disney Plus?" yorumlarına neden oldu. İşte detaylar...
İPTAL ETİKETİ ZİRVEYE YERLEŞTİ
Sosyal medyada #Disneyiptalet etiketi gündeme otururken, RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istedi. Dizinin ise Türk milletinin aklıyla alay edercesine 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu FOX TV'de ücretsiz olarak "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanacağı öğrenildi.
FOX'LUK PEŞİNDELER
Sosyal medyada kullanıcılar uluslararası boyuta sahip dizinin sadece Türkiye'den izlenebilecek bir çerçeveye indirgenmesini ve bunun "müjde" olarak lanse edilmesine, "Uzun süredir gördüğüm en ahlak dışı PR çalışması" sözleriyle tepki gösterdi.
Disney göz boyama hamlesiyle Türkiye'deki kullanıcılardan gelen tepkileri azaltmayı hedeflerken bu karar, Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını mutlu etmedi ve peş peşe üyelik iptalleri yaşandı.
İşte sosyal medyada FOX'un dijital platformu Disney'in Türk milletinin aklıyla alay edercesine yaptığı ikiyüzlü PR çalışmasına gelen tepkiler:
"TÜM TÜRKİYE'YE ARMAĞAN" SAÇMALIĞI
*Ermeni lobisi zafer naraları atıyor, Disney Türkiye herkesin aklıyla alay ediyor. ''Müjde Atatürk dizisi Fox'ta bedavaya yayınlanacak'' diyor. Üzerine bir de bunu Türk halkına armağanmış gibi servis ediyor. Uzun süredir gördüğüm en ahlak dışı PR çalışması.
*Disney, Fox'un da sahibi zaten. Hem ABD'deki Ermeni lobisinin saçma isteklerine karşı koyamadılar hem de "Tüm Türkiye'ye armağan" saçmalığı altında yapımdan ne kadar az zarar etsek kardır diye bize izletecekler. Disney+ üyeliğimi sonlandırıyorum.
"ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ DİSNEY PLUS"
*Ermeni diasporasına boyun eğen Disney+ Atatürk dizisini platformdan kaldırarak dünya çapında izlenmesini engellemiş oldu. Türkiye'de de bunu armağan diye sunarak sadece yerel olarak FOX TV'de ücretsiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Çocuk mu kandırıyorsunuz Disney plus.!
*Disney Plus, 8 milyon dolar harcayacak çektiği Atatürk dizisini Amerika'daki Ermeni lobisinin baskısıyla yayından kaldırıyor. Disney Plus isimli dijital platform, Türkiye'de çoğunlukla CHP'lilerin izlediği Fox TV'nin sahibine ait.
*Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğdi ve 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırdı. Dizi, Disney'in sahibi olduğu FOX'da yayınlanacak. Şimdi bu uluslararası sansür, "Atatürk dizisi herkes izlesin diye açık kanala alındı" şeklindeki PR cümleleri ile örtbas edilmek istenecek, reklamlar verilecek, fenomenlere, ünlülere tweetler attırılacak ve sonunda da Disney'e "ticari fedakarlığı(!)" için methiyeler dizilecek.
"BU KADAR SAHTESİNİZ"
*Nerdesiniz Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan ve diğerleri! En ufak bir olayda bile tepki verirken Fox Grubu'nun Disney platformunda yayınlananmama kararı verdiği Atatürk dizisi için sesiniz çıkmıyor. İşte bu kadar sahtesiniz! Türk halkı görsün!
*Disney Plus, 8 milyon dolar harcadığı Atatürk Dizisini Ermeni lobisinin bastırması üzerine kaldırdı. Sadece Türkiye'de izlenen Fox Tv'de yayınlamaya karar verdi.Hükümet ve AK Parti tepki gösterdi. Sahte Atatürkçüler'de çık yok, sus-pus.
*"Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı alan "Disney" 'in Fox medya grubunun yani bizdeki Fox Tv ile aynı grubun olduğunu da şuraya yazalım. Özde değil sözde +Atatürkçülerin nerdeyse hiç tepki vermemesini gerçek Atatürkçülere bırakıyorum. Bunu başka bir medya grubu yapsaydı şu an ortalığı ayağa kaldırırmışlardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 3-6 Ağustos yeni indirim kataloğu fiyat listesi! Stoklar tükenmeden elinizi çabuk tutun! Ayçiçek yağı 99 TL, toz deterjan 119 TL...
- 20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!
- Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...
- 4A-4B-4C, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor! Ağustos ayı içerisinde emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek!
- Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024 | Ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi belli oldu mu?
- GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI CANLI İZLE | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri!
- 3'ü 1 arada şifa bombası! İbrahim Saraçoğlu'nun 1 numaralı tarifi! C vitamini, protein, yüksek antioksidan...
- Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...
- Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?
- Gelinim Mutfakta 2 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama ekranı | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar adrese dayalı okul kaydı, sınıf şubesi nasıl öğrenilir?
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?