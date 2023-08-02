Atatürk’ü istismar eden de satan da bunlar! Disney-FOX-CHP ve Atatürk denklemi! Dizi neden yayından kaldırıldı?

İSTİSMAR EDEN DE BUNLAR SATANLAR DA BUNLAR

Artık bu platforma çok sayıda firma giriyor. Disney Türkiye pazarına girecekken aklınca kıyak yaptı. Ne dediler? Atatürk'ün filmini yapacaklarını söyleyerek dikkat çektiler. Disney, CHP ve FOX Atatürk'ü resmen yediler. Bütün sermayeleri Atatürk'tü. Bunların bitmez tükenmez sermayeleri Atatürk'tü. Herkese karşı silah olarak kullandılar. Atatürk'ü yine bunlar sattı.