01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Disney'e 'Atatürk' dizisi tepkisi: Ermeni lobisine boyun eğmesi utanç vericidir

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Disney'e 'Atatürk' dizisi tepkisi: Ermeni lobisine boyun eğmesi utanç vericidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
ABONE OL
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Disney’e ’Atatürk’ dizisi tepkisi: Ermeni lobisine boyun eğmesi utanç vericidir

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA