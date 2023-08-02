Her olayı Atatürk'e bağlayan ünlüler sessiz! İşte ikiyüzlülüğün resmi: Disney Plus'a ve Ermeni lobisine boyun eğen sanatçılara büyük tepki!
FOX’un dijital platformu Disney Plus, Atatürk dizi için milyonlarca dolar harcadı. Ancak Ermeni lobisinin baskıları sonrası dizinin yayınlanmayacağını açıkladı. Skandal karar sonrası Türkiye harekete geçerken hemen hemen her toplumsal konuda meseleyi Atatürk'e getirerek algı yapan ancak Disney'in 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen ünlüler büyük tepki çekti. Disney'in ekran yüzü olan Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Ata Demirer gibi isimlerin çıtı bile çıkmadı. Olaya tepki gösteren birkaç sanatçıdan biri olan Sinan Akçıl, “Oyuncu dünyasından çok cılız sesler çıkıyor. Bunun sebebi de Disney’e maddi umut bağlamaları. ‘Yarın birgün Disney’le bir işimiz olur’ diye çok yüksek ses çıkartmak istemiyor birçoğu gördüğüm kadarıyla” derken, başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, “3 saniye bile düşünmem üyeliğimi iptal ederim” ifadelerini kullandı.
Disney Plus skandal bir karara imza attı. Daha önce yayınlayacağını duyurduğu; Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Dünyaca ünlü platformun diziyi, Ermeni lobisinin baskıları üzerine kaldırdığına dair iddialar ortaya atıldı. Hatta bir Ermeni haber sayfası iptal kararından mutluluk duyduklarını paylaştı.
Ünlü sanatçı Sinan Akçıl da skandal karar sonrası açıklamalarda bulundu. Akçıl, "Yine çok kuvvetli bir Ermeni lobisi ile karşılaştık. Oyuncu dünyasından çok cılız sesler çıkıyor. Bunun sebebi de Disney'e maddi umut bağlamaları. 'Yarın bir gün Disney'le bir işimiz olur' diye çok yüksek ses çıkartmak istemiyor birçoğu gördüğüm kadarıyla…
Yine ülkesine bağlı vatanını çok seven bir şarkıcı olarak bunu dillendirmek zorundayım. Ama benim tepkimin 10 katını oyunculardan bekliyorum. Çünkü bugün sessiz kalırsak yarın başka bir konu olur.
Yarın Hz Muhammed'in filmi yapılmak istenir mesela buna da karşı çıkılır. Bir Türklüğün filmi yapılmak istenir buna da karşı çıkılır. Biz buna sessiz kalamayız. O yüzden herkesi en yüksek tepkiyi vermeye çağırıyorum. Ben 15 gün önce iptal ettim üyeliğimi. Yerli yapımları kaldırdığı zaman iptal etmiştim. Bunu da paylaşmıştım. Abone olan herkesin çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı da skandal karar sonrası şu açıklamaları yaptı: "Ben hemen çıkacağım Disney Plus'tan. Kendim de konuyu araştırdıktan sonra direkt olarak iptal edeceğim üyeliğimi. Disney Plus üyeliğinden vazgeçerim. Üzerinde 3 saniye bile düşünmem" diye konuştu.
Tamer Karadağlı, Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin Şahan Gökbakar'a yaptığı "Her konuda fikri var Ama çıkarına dokunana dek… Sesin çıksın. Saldırı Atatürk'ün şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne" şeklindeki çıkışı da haklı buldu.
Hemen hemen her konu hakkında görüş beyan eden ancak Disney'in Ermeni lobisine boyun eğen 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen ünlülere çevrildi.
Disney Plus'ın yüzü olan ancak çıtı çıkmayan ünlüler şu şekilde;
Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Hande Erçel, Burak Deniz, Gülse Birsel, Can Yaman, Cansu Dere, Pınar Deniz, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Ata Demirer...
Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı.
Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.
Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.
"BUNLAR 10 KASIM ATATÜRKÇÜLERİ"
Ünlülerin bu suskunluğu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Disney Plus'ın 'Atatürk' sansürüne göz yuman ünlülerle ilgili, "Bunlar 10 Kasım Atatürkçüleri" yorumları yapıldı.
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