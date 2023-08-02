Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e tepkiler çığ gibi! AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan vatandaşa çağrı: Üyeliklerinizi iptal edin
Ermeni lobilerinin yoğun baskılarının ardından 'Atatürk' belgesini platformda yayınlamama kararı alan kararı aldığı alan 'Disney +' gelen yoğun tepkiler sonrası geri adım atmadı. RTÜK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada platformdan savunma isteneceği ve olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyuruldu. Hemen her olayda sesleri yükselen sözde Atatürkçü ünlüler bu olay karşısında üç maymunu oynarrken AK Parti Grup Başkanvekili Bahadir Yenişehirlioğlu yaşananlara sert tepki gösterdi. Yenişehirlioğlu "Ya adam gibi kendi platformunda gösterirsin, göstermiyorsan da sonuçlarına katlanırsın." diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Yenişehirlioğlu vatandaşları üyeliklerini iptal etmeye çağırırken "Bu platform yakışıksız ve yanlı tutumundan vazgeçmezse vatandaşlarımızın üyeliklerini iptal ederek tepkilerini dile getirmeleri gerektiğini düşünüyorum." dedi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl Türkiye piyasasına giren dizi/film platformu Disney Plus, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı. ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'ın kararına tepkiler yağarken, skandala ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) harekete geçti.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Aldığı karar nedeniyle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini ifade eden Şahin, "Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır." dedi.
TEPKİLERDEN KAÇMAK İÇİN FOX'DA YAYINLAMA KARARI
Gelen tepkiler üzerine ise Disney Plus, dizinin öncelikle yine kendi çatısı altında yer alan Fox TV'de yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu. Disney'in bu kararının ardından Ermeni lobisinin baskılarının olduğu iddia edildi. Nitekim Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Atatürk dizisi için baskı yaptığı iddiası, komitenin sosyal medya hesaplarından dizinin kaldırılmasını talep eden paylaşımlar yapmıştı.
ERMENİ LOBİLERİ MUTLU
Disney Plus'ın iptal kararının ardından Twitter'da bir Ermeni sayfası tepki çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Disney'in Atatürk dizisini iptal etme kararını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.
"UTANÇ VERİCİ"
Disney Plus'ın skandal kararına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yaptığı açıklamada, "Amerika merkezli bir platform Disney Plus. Bu platformun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğdiği ve Atatürk dizisini yayınlamama kararı almasını utanç verici buluyorum. Ama bu ilk karşılaştığımız bir durum değil" dedi. 1915 olaylarının bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma malzemesi olarak kullanıldığının altını çizen Yenişehirlioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
Kabul etmek mümkün değil. Anlaşmazlıklara rağmen konuşabilmek, zamanın ruhuna ayak uydurabilmek, uzlaşı yollarını değerlendirmek, nefreti ayıplayıp saygı ve hoşgörüyü yüceltmek gerekir, bunları yapmamız lazım. Ermeni lobisi bu anlayıştan çok uzak. Ermeni lobisinin tek amacı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine mani olmak. Asıl hedef bu.
"VATANDAŞLARIMIZ ÜYELİKLERİNİ İPTAL ETSİN"
Disney Plus'ın kararını saygısızlık olarak değerlendiren Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı: Disney Plus'ın bu tutumu aziz milletimize ve değerlerine saygısızlık. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Fikir özgürlüğünden bahseden uluslararası medya kuruluşlarının, bu yaşananlara kör, sağır ve dilsiz olması tek taraflı davrandıklarının açık delili. Tarihi olayların araştırılması ve hakikatin ortaya çıkartılması için bu işin tarihçilere bırakılması gerektiğini Cumhurbaşkanımız yıllardır söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunmadık mı biz? Kendi arşivlerimizi bu komisyona açma taahhüdünde bulunduk ama karşımızda muhatap bulamadık. Bugün zorluklar içerisinde kurduğu ülke 100 yaşına gelen ve dünyaya mal olmuş bir lidere karşı bu şebekelerin faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve tarih huzurunda aslında kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ben bunu yok hükmünde kabul ediyorum. Bu platform yakışıksız ve yanlı tutumundan vazgeçmezse vatandaşlarımızın üyeliklerini iptal ederek tepkilerini dile getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeri. Ülkemizin kurucusu ve dünyaya mal olmuş bir lider. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin de konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak "Disney Plus'ın savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildi" şeklinde bir açıklamada bulundu. Tavrımız çok net; Ermeni Lobilerinin Türkiye'nin zor duruma sokulması noktasındaki bu çalışmasını yok hükmünde kabul ediyoruz. Ancak bir yaptırım uygulanmasını, vatandaşlarımızın vazifesi olarak değerlendiriyorum. Bu konuda daha hassas bir tavır göstermemiz gerekiyor.
ATATÜRK'ÜN PARTİSİ CHP'NİN TEPKİSİZLİĞİ
Disney Plus'ın skandal kararına Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tepki göstermemesini eleştiren Bahadır Yenişehirlioğlu "Kendi içlerinde öyle bir çetin mücadele var ki… Var olma-yok olma, bölünüp-parçalanma ya da çatlakları nasıl bir araya getirebiliriz derdine düştüler. Yıllarca sermaye olarak kullandıkları dillerine pelesenk ettikleri mirasını da bol keseden yedikleri Atatürk konusunda böyle bir tavrı görmezden gelmeleri, sessiz kalmaları aslında kimin gerçek manada Atatürk'ün yapmak istedikleri temel prensipleri hayata geçirmek istediği ve uygulamaya soktuğunun açık göstergesi. Başları çok ciddi sıkıntıda, problemde. Burunlarının ucunu göremiyorlar. Atatürk ismine böyle bir hakareti bile görmezden gelip ya da iki cümleyle geçiştiriyorlar. Bu işin savunuculuğunu yapmak yine AK Parti'ye kalmış durumda. Bu da onlara kapak olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
"YA ADAM GİBİ KENDİ PLATFORMUNDA GÖSTERİRSİN, GÖSTERMİYORSAN DA SONUÇLARINA KATLANIRSIN"
Atatürk dizisinin Disney Plus'ta yayınlanmazken Fox Tv'de yayınlanacak olmasını eleştiren Yenişehirlioğlu şu ifadeleri kullandı: Olmaz! Bu hem nalına hem mıhına göstergesi. Böyle bir şey kabul edilebilir değil. Türkiye'deki baskılardan dolayı bu kararı verip kendi ekonomik rantını da korumak adına böyle bir tavır sergilemek samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Disney Plus gibi bir platformu Türkiye'de kuruyorsan o zaman yayınlamak mecburiyetindesin. Ermeni lobisinin yaygaraları yüzünden böyle bir iptal kararı verip ardından FOX'da yayınlayacağız dersen bu hem nalına hem mıhına göstergesidir. Üstü örtülecek bir mevzu değil bu. Ya adam gibi kendi platformunda gösterirsin, göstermiyorsan da sonuçlarına katlanırsın. Bu kadar basit.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: UTANÇ VERİCİ
Platformun verdiği karara vatandaşlardan, siyasilerden ve RTÜK'ten tepkiler art arda geldi. AK Partili Ömer Çelik, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir." dedi.
Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…
"ERMENİ LOBİSİ HASTALIKLI BİR NEFRET LOBİSİNE DÖNÜŞTÜ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.
Atatürk dizisiyle ilgili bu tartışma epeydir sürüyor. Aslında fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti bir sürü şeyden bahsediliyor. Ama en temel konularda bile Türkiye'nin hassasiyetleri karşısında, hatta Türkiye'ye karşı değerlerimize karşı işlenen nefret suçları karşısında bile tepkimizi koyduğumuzda fikir hürriyeti diyerek bir yaklaşım sergiliyorlar. Ama söz konusu olan gayet özgür bir biçimde Atatürk ile ilgili bir dizinin yayınlanması söz konusu olduğunda kaç kere bu haberler gündeme geldi.
Neticede bir baskıya boyun eğiyorlar. Bu baskı da Ermeni lobisinin hastalıklı baskısı. Tabi biz bunu kınıyoruz. Tabi bunun ötesinde bir durum da var. O da şu; Artık bu düşünce hürriyetinin, fikir hürriyetinin sınırı nereden başlar, nerede biter... Bulanıklaşması demek aslında demokratik değerlerle bulanıklaşması demektir. Bu Batı demokrasilerinin içinde bulunduğu krizle ilgili bir durumdur.
En son bunun örneğini nerede görüyoruz? BM güzel bir karar aldı. Kutsal kitaplara dönük saygısızlığın, kutsal kitapların yakılmasının nefret suçu olarak nitelendirilmesine dair ama orada 'hayır' oyu verenlere baktığınızda 'hayır' oyu verenler içerisinde bu demokratik ülkeler ya da fikir hürriyeti konusunda çok büyük sözler söyleyen ülkeler olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla fikir hürriyetinin bir bakıma dini hürriyetini, din hürriyetini engellemek üzere aşırı bir şekilde kullanılması söz konusu olabilir.
"DENGESİZLİKLERİN NETİCESİ"
Bu dengesizliklerin bir neticesi de işte bu bahsettiğimiz platformun Atatürk dizisini engellemeye çalışmasıyla ilgili. Başka bir konuda bir hassasiyetimizi iletsek tarihiyle ilgili bir konu ya da kimliğimizle ilgili bir konuda önümüze bununla çıkacaklardır. Ama şimdi oradaki hastalıklı bir lobinin bu baskısına boyun eğiyorlar. Biz tabi buna tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.
"BUNA HİÇBİR ŞEKİLDE GÖZ YUMAMAYIZ"
RTÜK bir açıklama yaptı, inceleme başlatıyor. Bunu takip edecek. Bunların yetkilileriyle görüşecek. Net olan şu; Biz bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Buna hiçbir şekilde göz yumamayız. Ülkemizde faaliyet gösterek her kurumun her odağın bizim değerlerimize saygı göstermesi gerekir.
Sonuç olarak Atatürk karşısında, Türkiye Cumhuriyeti karşısında bunları yaptığı yok hükmündedir, hiç hükmündedir. Ama netice itibarıyla bu yaptıkları saygısızlığa da bizim göz yummamız söz konusu olmayacaktır.
ÜNLÜLERDEN ÇIT YOK
Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.
Sosyal medyada hükümeti suçlayabilecekleri her konuda tweet atan Berna Laçin, Tarkan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Fazıl Say gibi isimlerden tek bir tweet bile gelmediği görüldü.
DISNEY'DEN PİŞKİN SAVUNMA
Bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisi, FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak.
The Walt Disney Company'den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şunları kaydetti:
"Atatürk içeriğimizi Cumhuriyet'imizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız."
Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta televizyon özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve televizyonun yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.
"Atatürk" yapımının güncellenen yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!
- Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...
- 4A-4B-4C, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor! Ağustos ayı içerisinde emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek!
- Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024 | Ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi belli oldu mu?
- GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI CANLI İZLE | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri!
- 3'ü 1 arada şifa bombası! İbrahim Saraçoğlu'nun 1 numaralı tarifi! C vitamini, protein, yüksek antioksidan...
- Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...
- Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?
- Gelinim Mutfakta 2 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama ekranı | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar adrese dayalı okul kaydı, sınıf şubesi nasıl öğrenilir?
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59'a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR'luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...