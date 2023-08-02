Ermeni lobisine boyun eğen Disney’e tepkiler çığ gibi! AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan vatandaşa çağrı: Üyeliklerinizi iptal edin

"ERMENİ LOBİSİ HASTALIKLI BİR NEFRET LOBİSİNE DÖNÜŞTÜ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Atatürk dizisiyle ilgili bu tartışma epeydir sürüyor. Aslında fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti bir sürü şeyden bahsediliyor. Ama en temel konularda bile Türkiye'nin hassasiyetleri karşısında, hatta Türkiye'ye karşı değerlerimize karşı işlenen nefret suçları karşısında bile tepkimizi koyduğumuzda fikir hürriyeti diyerek bir yaklaşım sergiliyorlar. Ama söz konusu olan gayet özgür bir biçimde Atatürk ile ilgili bir dizinin yayınlanması söz konusu olduğunda kaç kere bu haberler gündeme geldi.

Neticede bir baskıya boyun eğiyorlar. Bu baskı da Ermeni lobisinin hastalıklı baskısı. Tabi biz bunu kınıyoruz. Tabi bunun ötesinde bir durum da var. O da şu; Artık bu düşünce hürriyetinin, fikir hürriyetinin sınırı nereden başlar, nerede biter... Bulanıklaşması demek aslında demokratik değerlerle bulanıklaşması demektir. Bu Batı demokrasilerinin içinde bulunduğu krizle ilgili bir durumdur.

En son bunun örneğini nerede görüyoruz? BM güzel bir karar aldı. Kutsal kitaplara dönük saygısızlığın, kutsal kitapların yakılmasının nefret suçu olarak nitelendirilmesine dair ama orada 'hayır' oyu verenlere baktığınızda 'hayır' oyu verenler içerisinde bu demokratik ülkeler ya da fikir hürriyeti konusunda çok büyük sözler söyleyen ülkeler olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla fikir hürriyetinin bir bakıma dini hürriyetini, din hürriyetini engellemek üzere aşırı bir şekilde kullanılması söz konusu olabilir.