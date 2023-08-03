Ahmet Davutoğlu “CHP son tercihimdi” demişti! Meral Akşener’den bakın kaç milletvekili istemiş

"FEDAKARLIĞI DAVUTOĞLU DEĞİL CHP YAPMIŞTIR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine "Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. Bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakârlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakârlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP'nin örgütüdür" tepki göstermişti.