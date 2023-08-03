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Ahmet Davutoğlu “CHP son tercihimdi” demişti! Meral Akşener’den bakın kaç milletvekili istemiş

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Ahmet Davutoğlu “CHP son tercihimdi” demişti! Meral Akşener’den bakın kaç milletvekili istemiş

Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde millete gülümseyerek mesajlar veren koalisyonda perde arkasında yaşanan kirli pazarlıklar bir bir ortaya çıkıyor. Ağır yenilgi ardından gerçek niyetini ortaya koyan ittifak liderlerinden küçük ortak Ahmet Davutoğlu bomba açıklamalarda bulundu ve seçim sürecinde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ittifak kurmak istediğini söyledi. Bunla da kalmayan olay adam Davutoğlu, “CHP son tercihimdi” ifadelerini kullanmaktan da geri durmadı. CHP tabanından ise bu skandala büyük tepki yağdı. Ayrıca İYİ Partili eski Devlet Bakanı Ahat Andican da Akşener’in değimiyle ‘kumar masası’ndaki dönen dolapları anlatarak İYİ Parti’den Davutoğlu’nun kaç vekil istediğini duyurdu. İşte ittifakta patlak veren son kriz

Başkan Erdoğan karşısında son seçimde büyük darbe alan koalisyon darmaduman oldu.

Yaşanan süreçte ittifak ortakları arasında kavga artarken ve seçim sürecinde halktan gizlenen gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı.

"CHP SON TERCİHİMDİ"

İttifakın "küçük ortağı" Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak kurmak istediğini anlattı ve "CHP son tercihimdi" dedi.

İP'Lİ ANDİCAN: DAVUTOĞLU TAM 40 MİLLETVEKİLİ İSTEDİ

Bu gelişme ardından bomba açıklamalarda bulunan İYİ Parti'den istifa eden eski Devlet Bakanı Ahat Andican, Davutoğlu'nun Meral Akşener'den 40'ın üzerinde milletvekili istediğini duyurdu.

Andican "Sayın Davutoğlu, böyle bir taleple geldi. İstediği rakam çok yüksekti. 40'ın üzerinde milletvekili istedi. İki parti bir araya gelirse 100'ün üzerinde milletvekili çıkaracağı bir bakışla geldi. O dönemde parti zaten herhangi bir grupla seçime gitmemek şeklinde bir anlayışa sahipti" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ, DEVA VE SAADET İLE İTTİFAKI İSTEDİ"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Ruşen Çakır'a konuşan Ahmet Davutoğlu, seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerini yaptığını açıklamıştı.

CHP'DEN 10 VEKİL KOPARIDI

CHP listelerinden seçime girerek 10 milletvekili koparan Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben" cümlelerini sarf etmişti.

Davutoğlu, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptığını da sözlerine ekledi.

İTTİFAK KARIŞTI

Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri, koalisyon masasını bir kez daha karıştırdı.

Davutoğlu'nun 'CHP en son tercihimdi' sözlerine Cumhuriyet Halk Partili isimlerden tepki yağdı.

"KİMSE DAVUTOĞLU'NU ZORLA GETİRİ..."

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı basın toplantısında Davutoğlu'nun açıklamalarına sert tepki göstererek "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" demişti.

"FEDAKARLIĞI DAVUTOĞLU DEĞİL CHP YAPMIŞTIR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine "Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. Bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakârlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakârlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP'nin örgütüdür" tepki göstermişti.

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