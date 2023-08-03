CHP'de Kılıçdaroğlu'a başkaldırı! Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’den Ekrem İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" çağrısı

KARAYALÇIN: EKREM ADAY OLMA

O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.