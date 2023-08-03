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CHP'de Kılıçdaroğlu'a başkaldırı! Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’den Ekrem İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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CHP’de Kılıçdaroğlu’a başkaldırı! Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’den Ekrem İmamoğlu’na Aday olma İstanbul’da kal çağrısı

Görevde kaldığı 4 yıllık süre içinde İstanbulluyu çileden çıkaran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için başlattığı isyanda yeni gelişmeler yaşanıyor. İmamoğlu’nun Beylikdüzü'nde CHP'nin eski genel başkanlarıyla yaptığı toplantı beklediği gibi geçmedi. CHP'li Murat Karayalçın’ın İmamoğlu'na "aday olma" dediği, İmamoğlu'nun da “gülümseyerek” yanıt verdiği dillendirildi. CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" çağrısı geldi. Çetin, "İmamoğlu'na, ‘İstanbul'u kazanmalısın’ dedik" dedi. Öte yandan kurultay sürecine ilişkin konuşan Çetin, "Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor" cümlelerine yer verdi.

Koalisyon 14-28 Mayıs seçimlerine ağır darbe aldı. Bu depremden en çok etkilenen ise ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı sürüklenen CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" adı altında Kılıçdaroğlu'nu devirme planı tutmadı.

CHP'NİN 'ZOOM'CULARI

Gizli 'ZOOM' darbesiyle 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan İmamoğlu, geçtiğimiz zaman diliminde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" adımını attı.

İMAMOĞLU KAÇMA PEŞİNDE!

Bu hamle siyaset arenasında "Ekrem İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak analiz edildi.

"KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRME" BULUŞMASI

Bu yaşananlar akabinde Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp "Kemal Kılıçdaroğlu"nu bitirme buluşması organize etti. Temaslarda CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen'in yanı sıra SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da yer aldı.

"Değişim" fiyaskosu İmamoğlu'nun istediği neticeyi vermedi.

KARAYALÇIN: EKREM ADAY OLMA

O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

ÇETİN: İSTANBUL'DA KAL

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Murat Karayalçın'dan sonra eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den de Ekrem İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" telkini geldi.

Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan Hikmet Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" dedi. Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Çetin, "Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor" ifadesini kullandı.

FONDAŞ SAYMAZ, HİKMET ÇETİN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI:

- Ne konuştunuz?

Yerel seçime odaklandık. İstanbul çok önemli… HDP (destek verecek gibi) görünmüyor, İyi Parti de yok. Mutlaka kazanılması gerektiğini söyledim. Hepimiz o görüşü söyledik.

- Bir şey dedi mi?

Hayır.

- Tavsiyeniz olur mu?

İstanbul'u mutlaka kazanması lazım.

- Önceliği buraya vermeli.

Evet. İkisi beraber olmuyor.

- Kurultayda ne olur?

Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor.

- Koşullar bu şekilde devam ederse sonuç ne olur?

Çok zor bir seçim olur. Örgüte moral vermek lazım. Örgütü ayağa kaldıracak politika lazım.

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