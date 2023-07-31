CHP’nin kalemşoru Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine Akbelen üzerinden ağır hakaret

AK PARTİ SEÇMENİNİ HEDEF ALDI: ÇEVRE DUYARLILIKLARI OLDUĞUNA İNANMIYORUM

Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti seçmeninin ise çevre duyarlılığı olmadığını iddia ederek şu skandal sözleri söyledi:

"Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum.

MUHALİFLER DAHA MEDENİ TATİL YAPIYORLAR

Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "