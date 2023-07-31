CHP'nin kalemşoru Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine Akbelen üzerinden ağır hakaret
Muğla Akbelen'deki termik santrallerinin maden sahasını genişletilmek yapılan çalışmayı "doğayı katlediliyor" yalanıyla büyük bir gürültü çıkarmak isteyen CHP'nin paralı kalemşorları da provokasyondaki yerini aldı. CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren seçmenin çevre duyarlılığı olmadığını savunarak, "Çevre duyarlılığı olan muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar, tatil falan da yapıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez 'Akbelen' üzerinden devreye girerek provokasyon peşinde koştu.
CHP AKBELEN'DE TEPKİ ÇEKTİ
Muğla Milas'ta yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
MUHALİFLER KAŞIMAYA DEVAM EDİYOR
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki vekiller bölgede tepkiyle karşılansa da muhalefet provokasyonu kaşımaya devam etti.
CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER
Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.
AK PARTİ SEÇMENİNİ HEDEF ALDI: ÇEVRE DUYARLILIKLARI OLDUĞUNA İNANMIYORUM
Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti seçmeninin ise çevre duyarlılığı olmadığını iddia ederek şu skandal sözleri söyledi:
"Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum.
MUHALİFLER DAHA MEDENİ TATİL YAPIYORLAR
Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "
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