31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin kalemşoru Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine Akbelen üzerinden ağır hakaret

CHP'nin kalemşoru Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine Akbelen üzerinden ağır hakaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
ABONE OL
CHP’nin kalemşoru Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine Akbelen üzerinden ağır hakaret

Muğla Akbelen'deki termik santrallerinin maden sahasını genişletilmek yapılan çalışmayı "doğayı katlediliyor" yalanıyla büyük bir gürültü çıkarmak isteyen CHP'nin paralı kalemşorları da provokasyondaki yerini aldı. CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren seçmenin çevre duyarlılığı olmadığını savunarak, "Çevre duyarlılığı olan muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar, tatil falan da yapıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez 'Akbelen' üzerinden devreye girerek provokasyon peşinde koştu.

CHP AKBELEN'DE TEPKİ ÇEKTİ
Muğla Milas'ta yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

MUHALİFLER KAŞIMAYA DEVAM EDİYOR
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki vekiller bölgede tepkiyle karşılansa da muhalefet provokasyonu kaşımaya devam etti.

CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER
Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.

AK PARTİ SEÇMENİNİ HEDEF ALDI: ÇEVRE DUYARLILIKLARI OLDUĞUNA İNANMIYORUM
Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti seçmeninin ise çevre duyarlılığı olmadığını iddia ederek şu skandal sözleri söyledi:

"Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum.

MUHALİFLER DAHA MEDENİ TATİL YAPIYORLAR
Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "

İşte CHP’nin Akbelen’de kopardığı yangının perde arkası İŞTE CHP'NİN AKBELEN'DE KOPARDIĞI YANGININ PERDE ARKASI
Akbelen’de CHP provokasyonu AKBELEN'DE CHP PROVOKASYONU
CHP’li Tanal’dan askere skandal hakaret CHP'Lİ TANAL'DAN ASKERE SKANDAL HAKARET
CHP-HDP’den Akbelen’de provokasyon CHP-HDP'DEN AKBELEN'DE PROVOKASYON
Tüm gerçekleriyle Akbelen! TÜM GERÇEKLERİYLE AKBELEN!
CHP’lilere Muğla’da büyük şok CHP'LİLERE MUĞLA'DA BÜYÜK ŞOK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA