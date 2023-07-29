CHP’li Mahmut Tanal Türk askerine ’Eşkıya’ diyerek kovaladı! Akbelen’de büyük provokasyon! Elindeki belgeye el koymaya kalktı...

CHP PROVOKASYON PEŞİNDE

CHP'li milletvekillerin bölgeye giderek provokasyona kalkıştığı Akbelen'in gerçekleri ise ortaya çıktı. Buna göre maden aranan bölgede şimdiye kadar 3 milyon fidan dikildi, 5 milyon ağacın daha dikileceği açıklandı.

Uzmanlar, dünyada benzer uygulamaların da olduğunu ormanlık araziye denk gelen madenlerde, önce maden araması yapılan şirkete izin verildiğini ve karşılığında daha fazla alanın ağaçlandırıldığını vurguladı.