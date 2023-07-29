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CHP'li Mahmut Tanal Türk askerine 'Eşkıya' diyerek kovaladı! Akbelen'de büyük provokasyon! Elindeki belgeye el koymaya kalktı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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CHP’li Mahmut Tanal Türk askerine ’Eşkıya’ diyerek kovaladı! Akbelen’de büyük provokasyon! Elindeki belgeye el koymaya kalktı...

Muğla'nın Akbelen bölgesinde faaliyetlerini genişletmek için yaptığı çalışmalar üzerinden algı operasyonuna kalkan CHP'li isimler bölgeye giderek üst üste provokasyonlara imza attı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal alanda GBT ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeli ile tartışırken jandarma personelinin elindeki kağıdı istedi. Tanal'ın bu talebi reddedince jandarmaya "eşkıya" diyen Tanal hakaretler savurarak personeli kovaladı. İşte o anlar...

Muğla Milas'taki Akbelen mevkinde faaliyet yürüten termik santralin, maden faaliyetlerini genişletmek için çalışmalara başlandı.

CHP PROVOKASYON PEŞİNDE

CHP'li milletvekillerin bölgeye giderek provokasyona kalkıştığı Akbelen'in gerçekleri ise ortaya çıktı. Buna göre maden aranan bölgede şimdiye kadar 3 milyon fidan dikildi, 5 milyon ağacın daha dikileceği açıklandı.

Uzmanlar, dünyada benzer uygulamaların da olduğunu ormanlık araziye denk gelen madenlerde, önce maden araması yapılan şirkete izin verildiğini ve karşılığında daha fazla alanın ağaçlandırıldığını vurguladı.

MAHMUT TANAL TEPKİYLE KARŞILANDI: İYİ Kİ İKTİDAR OLAMADINIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmalarını protesto eden grupla görüşmek için Akbelen'e gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi.

Daha sonra bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi.

Tanal'ın ardından CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır da vatandaşlarla tartışmaya girdi. Bir kadına karşı karşı sert tavrı dikkat çeken Başarır, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP'LİLERİ ALANDAN KOVDULAR! APAR TOPAR KAÇTILAR

Tanal'a "Bizim sayemizde kazanacaktınız iyi ki kazanmadınız." sözleriyle cevap veren kadın, "AK Parti'nin provokatörüsün" ithamıyla karşılaştı. Alandakiler tarafından yuhalanan Tanal, "Hadi çık alandan" denilerek bölgeden kovuldu.

JANDARMAYA HAKARET ETTİ

Bu gelişmeler sonrası bugün CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yeni bir provokasyona soyundu. Tanal bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma ile tartıştı.

EŞKIYA DİYEREK YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Jandarma astsubayının elind kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalışan Tanal bölgeden uzaklaşan personeli "Eşkıya" diyerek kovaladı. Tanal'ın jandarma personelini yakalamaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Akbelen’de büyük provokasyon! CHP’li Mahmut Tanal Türk askerine ’Eşkıya’ diyerek kovaladı... AKBELEN'DE BÜYÜK PROVOKASYON! CHP'Lİ MAHMUT TANAL TÜRK ASKERİNE 'EŞKIYA' DİYEREK KOVALADI...

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