CHP ve HDP’den Akbelen’de provokasyon

HDP'nin güncel adı olan Yeşil Sol Parti sosyal medya hesabından CHP'li Avcılar Belediyesi'nin taşıdığı kişilere ilişkin, "Akbelen direnişine destek için yola çıkan yaşam savunucularına polis ve jandarma tarafından belirli aralıklarla keyfi bir şekilde GBT yapılıyor. Şuan direniş alanına 11 kilometre kala GBT kontrolleri yüzünden yol trafiğe kapanmış durumda" paylaşımında bulundu.



