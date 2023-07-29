CHP ve HDP’den Akbelen’de provokasyon
Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde ittifak kuran CHP ve HDP şimdi de toplumu kışkırtmak için kolları sıvadı. CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi, tasarruf tedbirlerinin açıklandığı gün resmi otobüsleriyle Akbelen'e bir grup kişileri taşıdı. Grubun içerisinde HDP'lilerin çoğunlukta olduğu ve HDP/ Yeşil Sol Parti'nin gruba destek mesajı görüldü. İşte haberin detayları…
CHP'li milletvekilleri ise bölgeye giderek provokasyona kalkıştı.
Özellikle CHP milletvekillerinin bölgede yaşayan köylülerin eylemde bulunduğunu iddia ettiği provokasyonlarda, CHP'li İstanbul Avcılar Belediyesi'nin resmi servis otobüsleriyle bölgeye insan taşıdığı ortaya çıktı.
Gruptakilerin yayımladığı videoda "Avcılar Belediyesi izin verdi. Buraya Avcılar Belediyesi'yle geldiğimiz ortaya çıkarsa başımız büyük belaya girer" dediği görüldü.
AVCILAR BELEDİYESİ TAŞIDI HDP SAHİP ÇIKTI
Avcılar Belediyesi'nin taşıdığı kişilerin ise HDP bağlantılı Yaşam Savunucuları olduğu belirlendi.
HDP'nin güncel adı olan Yeşil Sol Parti sosyal medya hesabından CHP'li Avcılar Belediyesi'nin taşıdığı kişilere ilişkin, "Akbelen direnişine destek için yola çıkan yaşam savunucularına polis ve jandarma tarafından belirli aralıklarla keyfi bir şekilde GBT yapılıyor. Şuan direniş alanına 11 kilometre kala GBT kontrolleri yüzünden yol trafiğe kapanmış durumda" paylaşımında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay'dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...
- Osmanlı'nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10'un arasında kimler var!
- TOKİ'den 671.383 TL'ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...
- SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?
- KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?
- Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…
- İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Yıllardır meyve sanıp yemişiz...
- 90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?
- KPSS ÖABT bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
- YKS 2. ek tercih tarihleri 2023 ÖSYM | YÖK, YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!
- 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!