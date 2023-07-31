31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Kağıthane'de korkutan yangın! Ağaçlık alan tutuştu

Son dakika | Kağıthane'de korkutan yangın! Ağaçlık alan tutuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
ABONE OL
Son dakika | Kağıthane’de korkutan yangın! Ağaçlık alan tutuştu

Son dakika haberi...Kağıthane TEM Otoyolu Arıcılar mevkiinde yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA