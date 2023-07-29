Tüm gerçekleriyle Akbelen! Milyonlarca ağaç ekildi: Hedef 5 milyon fidan daha! İşte dünyadan örnekler

Muğla Milas'taki Akbelen mevkinde faaliyet yürüten termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için çalışmalara başlandı. CHP'li milletvekillerin bölgeye giderek provokasyona kalkıştığı Akbelen'in gerçekleri ise ortaya çıktı. Buna göre maden aranan bölgede şimdiye kadar 3 milyon fidan dikildi, 5 milyon ağacın daha dikileceği açıklandı. Uzmanlar, dünyada benzer uygulamaların da olduğunu ormanlık araziye denk gelen madenlerde, önce maden araması yapılan şirkete izin verildiğini ve karşılığında daha fazla alanın ağaçlandırıldığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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