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Haberler Galeri Tüm gerçekleriyle Akbelen! Milyonlarca ağaç ekildi: Hedef 5 milyon fidan daha! İşte dünyadan örnekler

Tüm gerçekleriyle Akbelen! Milyonlarca ağaç ekildi: Hedef 5 milyon fidan daha! İşte dünyadan örnekler

Muğla Milas'taki Akbelen mevkinde faaliyet yürüten termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için çalışmalara başlandı. CHP'li milletvekillerin bölgeye giderek provokasyona kalkıştığı Akbelen'in gerçekleri ise ortaya çıktı. Buna göre maden aranan bölgede şimdiye kadar 3 milyon fidan dikildi, 5 milyon ağacın daha dikileceği açıklandı. Uzmanlar, dünyada benzer uygulamaların da olduğunu ormanlık araziye denk gelen madenlerde, önce maden araması yapılan şirkete izin verildiğini ve karşılığında daha fazla alanın ağaçlandırıldığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 10:56
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Tüm gerçekleriyle Akbelen! Milyonlarca ağaç ekildi: Hedef 5 milyon fidan daha! İşte dünyadan örnekler

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde faaliyet yürüten ve 1.095 MW güce sahip olan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 2.5'ini, Aydın, Denizli ve Muğla'nın enerji ihtiyacının ise yüzde 62'sini karşıladığı ortaya çıktı. Santrallerin maden arama ruhsatının 23 bin 307 hektar büyüklüğünde olduğu ve söz konusu alanın sadece 78 hektarlık kısmında arama yapıldığı bildirildi. Santrallerin yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022'de 1,3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçtiği, cari açığın kapatılmasına yıllık 1 milyar dolar katkı sağladığı öğrenildi.

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Tüm gerçekleriyle Akbelen! Milyonlarca ağaç ekildi: Hedef 5 milyon fidan daha! İşte dünyadan örnekler

3 KENTİN ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 62'SİNİ KARŞILIYOR

Bölgede bulunan kömür rezervinin kalitesine ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak terzi işi inşa edilen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde sadece bölgede çıkarılan yerli kömürün kullanılabildiği ifade ediliyor. Söz konusu santrallerin ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 2.5'ini, önemli bir turizm bölgesi olan Ege'nin 3 kenti Aydın, Denizli ve Muğla'nın yaklaşık yüzde 62'sini karşıladığı belirtiliyor.

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Tüm gerçekleriyle Akbelen! Milyonlarca ağaç ekildi: Hedef 5 milyon fidan daha! İşte dünyadan örnekler

BÖLGEYE ÖNEMLİ İSTİHDAM SAĞLIYOR

Santraller bölge halkının istihdamı için de önem taşıyor. Santrallerde toplamda 3 bin 100 vatandaş çalışıyor. Çalışanların yüzde 75'ini bölge halkı oluşturuyor. Yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022'de 1,3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilirken, carı açığın kapatılmasına da 1 milyar dolar katkı sağlıyor. Santrallerin 23 bin 307 hektarlık alanda ruhsat hakkı bulunuyor. Elektrik üretiminin devamı için ruhsat alanının sadece 78 hektarlık kısmında çıkarma işlemi yapılıyor.

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Tüm gerçekleriyle Akbelen! Milyonlarca ağaç ekildi: Hedef 5 milyon fidan daha! İşte dünyadan örnekler

MİLYONLARCA FİDAN DİKİLDİ

Santraller ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020'de yapılan "Ağaçlandırma Protokolü" gereğince 3 milyon fidan dikimi gerçekleştiriliyor. 2025 sonuna kadar fidan dikiminin 5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Bilirkişilerce hazırlanan raporun mahkeme tarafından kabul edildiği, yürütmeyi durdurma kararının reddedildiği, 78 hektarlık alandaki iznin, santrallerinin elektrik üretimi için kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

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Tüm gerçekleriyle Akbelen! Milyonlarca ağaç ekildi: Hedef 5 milyon fidan daha! İşte dünyadan örnekler

1992'den günümüze kadar maden sahalarında 415 binin üzerinde akasya, zeytin, kızılçam, fıstık çamı, mavi selvi, sakız ağacı ve incir ağacı dikimi yapıldığı, sahaya dikilen 22 bin 100 zeytin ağacından toplanan zeytinlerden zeytinyağı elde edildiği ve bölge ekonomisine katkı sunuyor.