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Haberler Galeri Akbelen'de CHP provokasyonu! CHP'nin halktan ve Türkiye gerçekliğinden kopuşunun en çarpıcı işareti

Akbelen'de CHP provokasyonu! CHP'nin halktan ve Türkiye gerçekliğinden kopuşunun en çarpıcı işareti

CHP bu kez de Akbelen üzerinden provokasyona soyundu. Seçim yenilgisinin faturasını köylüye kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, Akbelen'e giden CHP'li vekiller Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır vatandaşı adeta azarlayarak büyük tepki topladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de Akbelen'deki CHP provokasyonu ve yaşananlarla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 30.07.2023 07:25
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Akbelen’de CHP provokasyonu! CHP’nin halktan ve Türkiye gerçekliğinden kopuşunun en çarpıcı işareti

İşte Mahmut Övür'ün "Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı" başlıklı o yazısı
CHP siyasetinin nasıl bir çıkmazda olduğunun en çarpıcı örneği Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen bölgesinde yaşandı. Bir süredir bölgede termik santral için maden faaliyetine karşı çevrecilerin eylemi vardı.

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Akbelen’de CHP provokasyonu! CHP’nin halktan ve Türkiye gerçekliğinden kopuşunun en çarpıcı işareti

Seçimden yaralı çıkan CHP yönetimi de alelacele bir eylem planlıyor ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "halkla el ele lider" görüntüsü vermek için oraya götürüyorlardı.

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Akbelen’de CHP provokasyonu! CHP’nin halktan ve Türkiye gerçekliğinden kopuşunun en çarpıcı işareti

Tam selden odun kapma hikâyesi. Siyasi fırsatçılığın şahikası. İşin arka planında neler olup bittiğini, maden-orman ilişkisinin hangi noktada olduğunu, terör saldırıları karşısında susan HDP ve sol partilerin neden "ağaç" sevgisine bu kadar sarıldıklarını sorgulamadan bölgeye giden CHP'liler deyim yerindeyse rezil olup dönüyordu.

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Akbelen’de CHP provokasyonu! CHP’nin halktan ve Türkiye gerçekliğinden kopuşunun en çarpıcı işareti

Herhalde Kılıçdaroğlu parti içi karışıklıkların üstünü örtmek için oraya gitti ama bir minibüse sığınmak zorunda kaldı.

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Akbelen’de CHP provokasyonu! CHP’nin halktan ve Türkiye gerçekliğinden kopuşunun en çarpıcı işareti

Halktan uzak halkçılığın en çarpıcı örneğini ise milletvekilleri Mahmut Tanal ve her konuda giderek marjinalleşen Ali Mahir Başarır veriyordu.