Akbelen'de CHP provokasyonu! CHP'nin halktan ve Türkiye gerçekliğinden kopuşunun en çarpıcı işareti

CHP bu kez de Akbelen üzerinden provokasyona soyundu. Seçim yenilgisinin faturasını köylüye kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, Akbelen'e giden CHP'li vekiller Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır vatandaşı adeta azarlayarak büyük tepki topladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de Akbelen'deki CHP provokasyonu ve yaşananlarla ilgili bir yazı kaleme aldı.