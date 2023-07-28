CHP'lilere Muğla Akbelen'de protesto şoku

14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin gölgesinde halkın karşısına çıkma cüreti gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralin bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmaların yapıldığı Akbelen Ormanı'na gitti. Bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına giden Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi. İşte o anlar…