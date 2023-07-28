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CHP'lilere Muğla Akbelen'de protesto şoku

14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin gölgesinde halkın karşısına çıkma cüreti gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralin bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmaların yapıldığı Akbelen Ormanı'na gitti. Bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına giden Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 28.07.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 18:02
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CHP’lilere Muğla Akbelen’de protesto şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmalarını protesto eden grupla görüşmek için Akbelen'e gitti.

Burada köylüler ve çevrecilerle görüşen Kılıçdaroğlu, ağaç kesimine karşı desteğini belirtti.

Daha sonra bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.

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CHP’lilere Muğla Akbelen’de protesto şoku

"ARABAYA DEĞİL FABRİKAYA"

Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kesim alanına giderek bir süre alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra geri dönen Kılıçdaroğlu, arabaya binip bölgeden ayrılmak üzereyken, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Çevreciler, Kılıçdaroğlu'na karşı, "Arabaya değil fabrikaya" şeklinde slogan attı.

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CHP’lilere Muğla Akbelen’de protesto şoku

TANAL'A "İYİ Kİ İKTİDAR OLMADINIZ" SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi.

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CHP’lilere Muğla Akbelen’de protesto şoku

Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi.

Tanal'ın ardından CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır da vatandaşlarla tartışmaya girdi.

Bir kadına karşı karşı sert tavrı dikkat çeken Başarır, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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CHP’lilere Muğla Akbelen’de protesto şoku

CHP'LİLERİ ALANDAN KOVDULAR! APAR TOPAR KAÇTILAR

Tanal'a "Bizim sayemizde kazanacaktınız iyi ki kazanmadınız." sözleriyle cevap veren kadın, "AK Parti'nin provokatörüsün" ithamıyla karşılaştı.