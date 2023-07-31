İşte CHP’nin Akbelen’de kopardığı yangının perde arkası! Bilinen oyun yine sahnede

Kendi belediyelerinin yaptığı bu ağaç katliamına köylülerin tüm itirazlarına rağmen sessiz kalan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisindeki değişim seslerini gündem değiştirerek bastırmak için Akbelen'e şova koştu. Vekilleri ise bir gün vatandaşa hakaret ederek parmak sallarken, bir başka gün de görevini yapan jandarmayı kovaladı.

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