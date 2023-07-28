Ekrem İmamoğlu değişim talebini yazıya döktü! Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözler

"SABIRSIZLANIYORUM"

Yazısında vatandaşa kendisini desteklemeleri konusunda da çağrıda bulunan İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı yaşadıkları bıkkınlık ve hayal kırıklığını bir kenara bırakıp geleceği beraberce kurmak için yeni bir yola çıkmaya davet ediyorum. Türkiye'yi yeniden hayal etmek, ikinci yüzyılımızda yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Savaşın devam edeceğinin de sinyalini veren İmamoğlu, "Bu yolculukta bütünlükçü ve katılımcı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaların ışığında ortaya çıkan ilke ve yaklaşımları yakın zamanda siz yurttaşlarımla paylaşmaya devam edeceğim" dedi.