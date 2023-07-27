İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası! Maslak ve Sarıyer’deki ofislerde çalışıyorlar! Barış Yarkadaş CHP’deki son kulis bilgisini paylaştı

"İMAMOĞLU AÇISINDAN FELAKET OLUR"



Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu hem İmamoğlu açısından felaket olur hem de kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmış olur. İmamoğlu'nun böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum. Olabileceği şey Ali Müfit Gürtuna'dır, Memleket Partisi'dir, hiç kimse kendini CHP'den daha büyük zannetmesin. Hiç kimse CHP'nin oyları oturduğu koltuktan kendine başka bir koltuk yaratmaya kalkışmasın.