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İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası! Maslak ve Sarıyer'deki ofislerde çalışıyorlar! Barış Yarkadaş CHP'deki son kulis bilgisini paylaştı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası! Maslak ve Sarıyer’deki ofislerde çalışıyorlar! Barış Yarkadaş CHP’deki son kulis bilgisini paylaştı

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu hakkında CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş'tan flaş bir iddia geldi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bir parti kurma hazırlığı içinde olabileceğini ifade ederken "Hiç kimse CHP'nin oyları oturduğu koltuktan kendine başka bir koltuk yaratmaya kalkışmasın." dedi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bu iş için Maslak ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tuttuğunun bilgisine de verdi. İşte detaylar...

Seçimlerde yaşadıkları büyük hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.

Kılıçdaroğlu ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi değişim isteyen isimlerin de yolunu kapatarak "mücadeleye devam" sinyali verdi.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Bu gelişmeler ışığında CHP'de Ekrem İmamoğlu liderliğinde yapılan "darbe toplantısı" siyaset kulislerine bomba gibi düşerken görüntüleri kimin sızdırdığı hala netlik kazanmış değil.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM: TOPLUM İSTİYOR

Diğer yandan İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler ışığında CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Barış Yarkadaş İmamoğlu'na yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU PARTİ Mİ KURUYOR?

Gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Maslak ve Sarıyer'de ofis tuttuğu ve akademisyenlerle çalışma yaptığı kulisini paylaştı.

Yarkadaş, "Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu İmamoğlu açısından felaket olur" açıklamasında bulundu.

"İMAMOĞLU AÇISINDAN FELAKET OLUR"

Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu hem İmamoğlu açısından felaket olur hem de kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmış olur. İmamoğlu'nun böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum. Olabileceği şey Ali Müfit Gürtuna'dır, Memleket Partisi'dir, hiç kimse kendini CHP'den daha büyük zannetmesin. Hiç kimse CHP'nin oyları oturduğu koltuktan kendine başka bir koltuk yaratmaya kalkışmasın.

İSTANBUL'DA 2 AYRI OFİS TUTULDU

Kulağıma bazı şeyler geliyor Maslak da ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tutulduğu ve bazı akademisyenlerle çalışması devam ediyor. Ayrıca şuan kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor. CHP üyelerini arayarak 'İmamoğlu sizce bu değişimin neresinde olmalı' şeklinde sorular soruyorlar. Çok sayıda arkadaşımda beni arayarak şirketin ismini verdi. Maslak'ta bir otelde 20-25 oda kapatıldı, orada çalışmalar yapıyorlar.

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