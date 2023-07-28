CHP’li Çankaya Belediyesi işçileri isyan bayrağını açtı: Hayal kuramayacak hale getirdiniz

CHP'YE SERT TEPKİ: SİYASİ TÜCCARLIK



Belde A.Ş., İmar A.Ş., ÇANPAŞ ve kadrolu işçilerin toplu sözleşmelerindeki ücret eşitsizliğinin yanı sıra sosyal haklarının da gasp edildiğini öne süren işçiler, "Bugüne kadar ekonomik ve sosyal alanda ezdiğiniz yetmezmiş gibi attığınız her adımın politik yükünü de Çankaya Belediyesi emekçilerine yüklediniz.

Gerçek değişim tabanda başlar. Tabanın değişim taleplerini göz ardı eden salt iktidar hedefi ise siyasi tüccarlıktır. Sadece çaresizlik üretir" ifadelerine yer verildi.