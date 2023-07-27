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AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu İmamoğlu'nun adaylık sinyali verdiği paylaşımı yorumladı: İçeriği zayıf çocukça yazılmış bir metin

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu İmamoğlu’nun adaylık sinyali verdiği paylaşımı yorumladı: İçeriği zayıf çocukça yazılmış bir metin

Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ve değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toplum CHP'de lider değişimi istiyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu çıkışını AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu A Haber ekranlarında yorumladı. Cevizoğlu İmamoğlu'nun paylaşımına ilişkin "İçeriği zayıf, çocukça yazılmış, siyasi değeri olmayan bir metin" ifadelerini kullanırken "Siyaseten kendisini döverler Muharrem İnce'den beter ederler. Onu hastanelik etmişlerdi İmamoğlu'na ne yaparlar bilmem." dedi. CHP'deki son durumu da değerlendiren Cevizoğlu "CHP'de bugün herkes brütüs olmuş durumda. Sezar'ları bile yok. Kılıçdaroğlu bile Sezar olmuş" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA KULAK TIKADI

Kılıçdaroğlu diğer yandan "mücadeleye devam" mesajı verirken, "İktidar için değişim" isimli internet sitesi açan İmamoğlu'nu ve Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı alarak Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Tanju Özcan'ı görmezden geldi.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Bu gelişmeler ışığında CHP'de Ekrem İmamoğlu liderliğinde yapılan "darbe toplantısı" siyaset kulislerine bomba gibi düşerken görüntüleri kimin sızdırdığı hala netlik kazanmış değil.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

DARBE PLANI SONRASI İLK BULUŞMA

Bu gelişme sonrası gözler bugün düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti. CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM: TOPLUM İSTİYOR

Diğer yandan İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu CHP'de yaşananları anlattı.

"ZAYIF VE ÇOCUKÇA BİR METİN"

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama çok ciddiye alınacak bir açıklama değil. İçeriği zayıf, çocukca yazılmış, siyasi değeri olmayan bir metin bu. Korkaklık ve ürkeklik davranışlarını da içeriyor. Kavgada dayak yiyecek kişi kavgaya girmez ama "Tutmayın beni" derdi.

"İNCE'DEN BETER EDERLER"

İmamoğlu da kavgaya girmekten çekiniyor çünkü dayak yiyeceğini biliyor. Siyaseten kendisini döverler Muharrem İnce'den beter ederler. Onu hastanelik etmişlerdi İmamoğlu'na ne yaparlar bilmem. O yüzden de İmamoğlu korkuyor.

"İMAMOĞLU KORKAK VE ÜRKEK"

Kılıçdaroğlu yiğitlerim demişti bakın şu an kim yiğit belli değil. Şimdi de o yiğit dediği kişi isyan ediyormuş gibi yapıyor. İmamoğlu korkak, ürkek ve çaresiz bir siyasi profil.

"SİYASAL DAYAK YEMEKTEN KORKUYOR"

CHP'nin 1200 delegesi var. 601 kişi gerekiyor sana. 1 Milyon vatandaşın sayfayı ziyaret etmesinin hiçbir önemi yok. Rakamların arkasına sığınmasın İmamoğlu. Siyasal dayak yemekten korkuyor İmamoğlu.

İMAMOĞLU'NUN HAYALİ NE?

İmamoğlu CHP genel başkanı olursa ne yapacak? Hayali ne? Böyle bir siyasi etiksizlik olmaz. İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ilişkisinde İmamoğlu'nun yapacağı tek şey Kılıçdaroğlu'nun elini öpmektir.

CHP'DE HERKES BRÜTÜS SEZAR'LARI BİLE YOK

CHP'de bugün herkes brütüs olmuş durumda. Sezar'ları bile yok.İsyan edecekleri kimse bile yok. Kılıçdaroğlu bile Brütüs. Özdağ ile yaptığı anlaşma brütüslük değil de nedir? İçişleri Bakanlığı'nı el altından Özdağ'a verdi. Ümit Özdağ ile yaptığı anlaşma CHP'nin Sevr Anlaşması'dır.

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