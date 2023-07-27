AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu İmamoğlu’nun adaylık sinyali verdiği paylaşımı yorumladı: İçeriği zayıf çocukça yazılmış bir metin

"İMAMOĞLU KORKAK VE ÜRKEK"

Kılıçdaroğlu yiğitlerim demişti bakın şu an kim yiğit belli değil. Şimdi de o yiğit dediği kişi isyan ediyormuş gibi yapıyor. İmamoğlu korkak, ürkek ve çaresiz bir siyasi profil.

"SİYASAL DAYAK YEMEKTEN KORKUYOR"

CHP'nin 1200 delegesi var. 601 kişi gerekiyor sana. 1 Milyon vatandaşın sayfayı ziyaret etmesinin hiçbir önemi yok. Rakamların arkasına sığınmasın İmamoğlu. Siyasal dayak yemekten korkuyor İmamoğlu.