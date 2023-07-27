Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Değişim talebini yineledi: Toplum bunu istiyor
CHP'de değişim sancıları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan da peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sağlamlaştırmak için yeni vekillerle yaptığı toplantının ardından bu kez de parti içi darbe toplantısının organizatörü İBB Başkanı İmamoğlu sahne aldı. Sosyal medya heasbından paylaşım yapan İmamoğlu, değişim mesajını yinelerken "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.
CHP'de her gün yeni bir kaos yaşanıyor. Seçimlerin ardından hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallantıya girerken, parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" hareketi başlatıldı. CHP lideri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında seçim sonrası başlayan koltuk kavgası ipleri kopma noktasına getirdi.
İMAMOĞLU'NDAN YENİ HAMLE
Ekrem İmamoğlu'ndan zoom ifşasının ardından gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Açıkladığı manifestoyla değişim sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi.
İşte İmamoğlu'nun o açıklaması:
4 Temmuz'da "CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, İktidar için değişim" konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için http://iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk.
Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan "İktidar İçin Değişim" sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti.
Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi.
Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti:
* Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.
* Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.
* Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
* Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
* Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
* İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
* Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.
CHP'DE NELER OLUYOR?
GİZLİ TOPLANTI İLE PARTİ İÇİ DARBE HAZIRLIĞI
CHP'de Ekrem İmamoğlu öncülüğünde Özgür Özel, Engin Altay, Gökhan Günaydın gibi Kılıçdaroğlu'nun yakınında bulunan isimler "parti içi darbe toplantısı"nda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmeye planlayan ekip, sosyal medyaya sızan görüntülerin ardından ifşa oldu.
"Değişim" ekibinin manifestosunu Bülent Tezcan'ın yazdığı, örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl'ün ayarladığı, Parti Meclisini ise Gökhan Günaydın'ın organize ettiği ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Özgür Özel de paralel CHP toplantısının baş aktörlerinden biri olarak dikkat çekti.
SIZAN VİDEO SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖZDAĞI
Görüntülerin ifşa olmasının ardından CHP karışırken, Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda toplantı ile ilgili olarak "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.
Kılıçdaroğlu gözdağı vermesinin yanı sıra toplantıda bulunan ve İmamoğlu'na yakın isimlerden olan Gökhan Günaydın'ın da üzerini çizdi. CHP Genel Başkanı, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.
ZOOM TOPLANTISI SONRASI İLK ÇİZİK GÖKHAN GÜNAYDIN'A
Konuyla ilgili bilgi aktaran CHP yandaşı gazetecilerden İsmail Saymaz, yasağın Gökhan Günaydın'a yönelik olduğunu ve Özgür Özel'i kapsamadığını iddia etti. Bu durumun İmamoğlu'na açık mesaj olduğunu belirten Saymaz, konuştuğu CHP'li bir ismin şunları söylediğini aktardı: Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?
Özel'e ceza verilmeme nedeni olarak ise toplantıda söz almaması gösterildi.
GÜNAYDIN GERİ ADIM ATMADI
Bu gelişmeler sonrası MYK toplantısına katılması yasaklanan Gökhan Günaydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile restleştiği ve MYK'ya katılma konusunda geri adım atmadığı kulislere yansıdı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi de konuyu köşesine taşırken, "Gökhan Günaydın, geri adım atmıyor. MYK toplantısına katılacağını söylüyor. Neyse, sonunda Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Bugün yapılacak olan MYK toplantısına katılması bekleniyor" şeklinde konuştu.
CHP'DE OLAYLI PM
Diğer yandan geçtiğimiz gün yapılan CHP PM toplantısının da olaylı geçtiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerini belirlemek için kurulan ve CHP'lilerden oluşan komisyonu suçladığı ve "Ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazdılar." dediği ortaya çıktı. Bu sözler sonrası Veli Ağbaba'nın topa girerek, "Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na çıkıştığı iddia edildi.
"HAİNLER! BU UTANÇ VERİCİ"
Toplantıda ayrıca Ekrem İmamoğlu ve ifşa olan toplantıya katılanlar için "hainler" ifadesinin kullanıldığı kulislere yansıdı. İsmail Saymaz'ın iddiasına göre toplantıda PM üyelerinden Hüseyin Yıldız, "Hainler" diye bağırırken, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ milletvekili Gürsel Erol değişim yanlısı olmalarına rağmen Özgür Özel ve Gökhan Günaydn'a sert eleştiriler yöneltip toplantıda olmamaları gerektiğini savundu. Erol, "Bu utanç vericidir" diye bağırdı ve istifalarını istedi. Günaydın ise ahlak dışı bir davranış göstermediklerini söyledi.
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