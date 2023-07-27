Kim kaça satıldı? Bir yanda İmamoğlu'nun, diğer yanda Kılıçdaroğlu'nun beslediği isimler...

Mayıs ayında yapılan iki seçimden de yenilgi ile ayrılan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde kazan kaldırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan "değişim" hareketi sonrası CHP içerisinde düzenlenen gizli toplantılar geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Bu gelişmelerin ardından CHP tarafından fonlanan medya da Kılıçdaroğlu'nu sorgulamaya başladı. Kılıçdaroğlu bu hamlelerin ardından fondaş medyanın para musluğunu kesti. Kılıçdaroğlu'nun kendisini desteklemeleri karşılığında medyayı paraya bağlamasının ortaya çıkmasının ardından, bazı gazetecilerin de para karşılığı haber yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi yazarlarından Hasan Basri Yalçın, fondaş medya ve gazetecilerin satın alınması ile ilgili iddiaları köşesinde kaleme aldı. İşte o yazı...