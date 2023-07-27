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Haberler Galeri Kim kaça satıldı? Bir yanda İmamoğlu'nun, diğer yanda Kılıçdaroğlu'nun beslediği isimler...

Kim kaça satıldı? Bir yanda İmamoğlu'nun, diğer yanda Kılıçdaroğlu'nun beslediği isimler...

Mayıs ayında yapılan iki seçimden de yenilgi ile ayrılan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde kazan kaldırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan "değişim" hareketi sonrası CHP içerisinde düzenlenen gizli toplantılar geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Bu gelişmelerin ardından CHP tarafından fonlanan medya da Kılıçdaroğlu'nu sorgulamaya başladı. Kılıçdaroğlu bu hamlelerin ardından fondaş medyanın para musluğunu kesti. Kılıçdaroğlu'nun kendisini desteklemeleri karşılığında medyayı paraya bağlamasının ortaya çıkmasının ardından, bazı gazetecilerin de para karşılığı haber yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi yazarlarından Hasan Basri Yalçın, fondaş medya ve gazetecilerin satın alınması ile ilgili iddiaları köşesinde kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:04
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Kim kaça satıldı? Bir yanda İmamoğlu’nun, diğer yanda Kılıçdaroğlu’nun beslediği isimler...

İşte Hasan Basri Yalçın'ın "Muhalif medyanın tüccarları" başlıklı o yazısı
Muhalif medyanın neden bu kadar saldırgan olduğu anlaşılır hâle geldi. Meğerse ortada büyük paralar varmış. CHP ve CHP'ye ait belediyelerle büyük bir tezgâh kurmuşlar. Aldıkları paranın hakkını vermek için de sınır tanımayan bir saldırganlık içine girmişler.

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Kim kaça satıldı? Bir yanda İmamoğlu’nun, diğer yanda Kılıçdaroğlu’nun beslediği isimler...

Biz garibanlar da anlamaya çalışıyoruz. Nasıl olur da "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diyen bir gazeteci iki ay içinde en güçlü Kılıçdaroğlu destekçisi olur, birkaç sonra da Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurur? Meğerse bunlar hep ödemelerle oluyormuş.

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Kim kaça satıldı? Bir yanda İmamoğlu’nun, diğer yanda Kılıçdaroğlu’nun beslediği isimler...

CHP, Halk TV'ye para veriyormuş. Kılıçdaroğlu, kimin hangi gazetecilere yazı yazması için para verdiğini biliyormuş. Meğerse biz bilmiyormuşuz. En azından ben bilmiyormuşum.

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Kim kaça satıldı? Bir yanda İmamoğlu’nun, diğer yanda Kılıçdaroğlu’nun beslediği isimler...

Adı geçen rakamlar da küçük rakamlar değil. Bir gazeteci, başka birini bir belediyeden aylık 75 bin lira ödeme almakla suçluyor. Öbürü "Açarım size Mudanya dosyasını" falan diyor. Demek ki bilmediğimiz daha neler var.

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Kim kaça satıldı? Bir yanda İmamoğlu’nun, diğer yanda Kılıçdaroğlu’nun beslediği isimler...

"Kişi kendinden bilirmiş başkasını" diye bir söz var. Bu muhalif kılıklı ama aslında tüccar gazeteciler herkesi kendi gibi biliyormuş. İktidara yakın gazetecilere yandaşlık ithamında bulunurken kafalarında hep bu kirli tezgâhlar varmış.